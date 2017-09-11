В КПРФ считают странным призыв главы Мосгоризбиркома к Рашкину сдать мандат

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников считает странным предложение главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова депутату Госдумы Валерию Рашкину сложить депутатские полномочия после его критики прошедших в Москве муниципальных выборов.
"За это (за критику организации процесса выборов – ред.) сдавать мандат – это странно. Тут можно говорить о претензиях, если какие-то цифры, какие-то данные даются необъективно. Но надо разобраться с этим: какие данные объективны, какие необъективны, какие соответствуют действительности, какие не соответствуют", — сказал РИА Новости Мельников.
Он отметил, что в понедельник состоится встреча Рашкина и руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова с главой ЦИК Эллой Памфиловой. "Она (встреча) должна какие-то вопросы снять и что-то должна прояснить", — добавил первый зампред ЦК КПРФ.