В КПРФ считают странным призыв главы Мосгоризбиркома к Рашкину сдать мандат

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников считает странным предложение главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова депутату Госдумы Валерию Рашкину сложить депутатские полномочия после его критики прошедших в Москве муниципальных выборов.

Ранее Рашкин направил запрос президенту РФ Владимиру Путину по поводу нарушений на муниципальных выборах. По мнению депутата, органы исполнительной власти и избирательной системы столицы не осуществляют надлежащих мер к полноценной организации и проведению выборов, что ставит под сомнение легитимность их итогов. Заявление Рашкина опубликовано на сайте московского отделения партии. После этого глава Московской городской избирательной комиссии предложил Рашкину сложить свои депутатские полномочия.

"За это (за критику организации процесса выборов – ред.) сдавать мандат – это странно. Тут можно говорить о претензиях, если какие-то цифры, какие-то данные даются необъективно. Но надо разобраться с этим: какие данные объективны, какие необъективны, какие соответствуют действительности, какие не соответствуют", — сказал РИА Новости Мельников.

Он отметил, что в понедельник состоится встреча Рашкина и руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова с главой ЦИК Эллой Памфиловой. "Она (встреча) должна какие-то вопросы снять и что-то должна прояснить", — добавил первый зампред ЦК КПРФ.