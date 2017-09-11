Эксперт: Реакция властей на нарушения говорит о борьбе за чистые выборы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Итоги выборов, состоявшихся в России 10 сентября, были предсказуемы, в то же время жесткая и последовательная реакция властей на нарушения в ходе голосования приятно удивила, считает член рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ "Петропавловск" Глеб Кузнецов.
В то же время итоги голосования, по словам эксперта, не стали сюрпризом: социологические опросы показывали близкие результаты.
"Это было ожидаемо, потому что временно исполняющие обязанности губернаторов активно работали в своих субъектах и пользовались поддержкой и президента, и общества, и "Единой России", и совершенно нет оснований удивляться такому результату", — пояснил Кузнецов.
"Внутри этого пула где-то в 15% произошла перегруппировка сил: резко упало количество мандатов, доставшихся КПРФ и ЛДПР, зато возросло число яблочников. Но оппозиция по-прежнему не может рассчитывать на прохождение муниципального фильтра без участия представителей ЕР", — сказал эксперт.