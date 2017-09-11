Эксперт: Реакция властей на нарушения говорит о борьбе за чистые выборы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Итоги выборов, состоявшихся в России 10 сентября, были предсказуемы, в то же время жесткая и последовательная реакция властей на нарушения в ходе голосования приятно удивила, считает член рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ "Петропавловск" Глеб Кузнецов.

"Стоит отметить ту последовательность, скорость и непреклонность, с которыми ЦИК и администрации регионов реагировали на нарушения. Уже есть уголовные дела, в том числе по новой статье, связанной с подкупом избирателей, от своих обязанностей отстранены не только сотрудники региональных избирательных комиссий, где были допущены нарушения, но и работники администраций регионов. Это действительно новелла и очень положительная вещь, потому что она свидетельствует о последовательности в борьбе за честные, чистые выборы, а значит, и за легитимность власти, на них сформированной", — сказал он.

В то же время итоги голосования, по словам эксперта, не стали сюрпризом: социологические опросы показывали близкие результаты.

"Это было ожидаемо, потому что временно исполняющие обязанности губернаторов активно работали в своих субъектах и пользовались поддержкой и президента, и общества, и "Единой России", и совершенно нет оснований удивляться такому результату", — пояснил Кузнецов.

Несмотря на произошедшую перегруппировку оппозиционных сил, норма, которую получает оппозиция на выборах в Москве также осталась без изменений, отметил он.

"Внутри этого пула где-то в 15% произошла перегруппировка сил: резко упало количество мандатов, доставшихся КПРФ и ЛДПР, зато возросло число яблочников. Но оппозиция по-прежнему не может рассчитывать на прохождение муниципального фильтра без участия представителей ЕР", — сказал эксперт.