МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Госдума готова работать вместе с правительством над разработкой законопроекта по повышению уровня МРОТ по поручению президента РФ и принять его в осеннюю сессию, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия", член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.

В понедельник президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% и не позднее 2019 года уравнять их.

По словам Исаева, задача Госдумы сейчас — "сесть вместе с правительством и оформить законодательно решение президента в виде законопроекта".

"Уверен, что принятие этого закона станет одной из важнейших задач предстоящей осенней сессии. Важнейший закон, и мы обязательно его примем в эту сессию", — подчеркнул единоросс.

Он назвал подобное увеличение МРОТ очень важным вопросом, который нельзя решить одномоментно.

"Проблема эта очень важная, но мы понимаем, что нельзя одним скачком решить ее. Работодатели всех уровней, бюджеты всех уровней должны подготовиться, поэтому шаг в два этапа – это оптимальный вариант", — заявил Исаев.