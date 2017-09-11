Зюганов объяснил угрозы Жириновского "провалом" его избирательной кампании

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заявления председателя ЛДПР Владимира Жириновского о начале кампании против коммунистов звучали и ранее, сейчас они связаны с "провалом" либерал-демократов на прошедших выборах, считает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

"Он ее (антикоммунистическую кампанию) и проводил беспардонно и беспощадно. Вы слышали его выступления, которые были за гранью всего возможного. Сейчас он сгоряча не знает, на ком отыграться. Провалил выборную кампанию, столько денег угробил", — сказал РИА Новости лидер коммунистов.

В воскресенье Жириновский дал обещание начать по всей России жесткую пропаганду против КПРФ и руководителя партии Геннадия Зюганова.

Лидер ЛДПР шесть раз участвовал в выборах президента в качестве кандидата и планирует баллотироваться на этот пост вновь в 2018 году. Зюганов, в свою очередь, заявлял, что съезд КПРФ, посвященный президентским выборам-2018, состоится, предположительно, в декабре, тогда и будет решаться вопрос о выдвижении кандидата от партии.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>