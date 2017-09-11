Жириновский призвал полностью запретить открепительные на всех выборах

Единый день голосования в России (236)

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за полный запрет открепительных талонов на выборах всех уровней в России.

"Надо полностью их (открепительные талоны) отменить, полностью по всей стране", - заявил Жириновский журналистам в понедельник на пресс-конференции.

Лидер ЛДПР напомнил, что партия также выступала за то, чтобы не было "никакого досрочного, никакого голосования на дому".

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.