Политологи рассказали, что поможет повысить явку на выборах

Единый день голосования в России (227)

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

КАЛИНИНГРАД, 11 сен — РИА Новости. Явку на выборах могут повысить новые технологии, например, голосование через интернет, и яркая избирательная кампания, сказали опрошенные РИА Новости калининградские политологи.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"Явка во всем мире имеет тенденцию к снижению. Надо уже искать другие формы. Скажем, в Эстонии можно голосовать по интернету. И на последних парламентских выборах чуть ли не треть избирателей проголосовали из дома. Думаю, что за этим будущее. Со времен античности модели не менялись – приход, бросание бюллетеней. Уж если цифровая революция – надо, чтобы она везде была", — сказал калининградский политолог Владимир Абрамов.

Он отметил, что явка избирателей на губернаторских выборах в Калининградской области была предсказуемой. В воскресенье в единый день голосования в регионе состоялись досрочные выборы главы региона, участие в них приняли 39,35%.

"Надо иметь в виду, что калининградцы уже третий год подряд ходят на выборы, усталость должна накапливаться, все-таки не такой должна быть интенсивность электоральной активности. Да и кампания с точки зрения конкуренции достаточно вялая", — добавил Абрамов.

Кампания должна быть яркой

Лидером голосования в Калининградской области стал временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов, набрав 81,06% голосов избирателей, представитель ЛДПР Евгений Мишин набрал 5,47% голосов, член КПРФ Игорь Ревин получил 8,89%, представитель экологической партии "Зеленые" Екатерина Тимофеева набрала 2,53%.

По мнению заместителя директора института гуманитарных наук Балтийского федерального университета Михаила Берендеева, интерес к выборам у избирателя диктуется, в том числе, и яркой политической кампанией кандидатов, а также стремлением к состязательности. Социолог признает, что избирательная кампания кандидатов в Калининградской области была хаотичной, невнятной и однообразной.

"Мы живем в мире массовой культуры, культуры телевидения и интернета, и избиратель оплачивает своим голосом кандидата во многом и за понравившуюся избирательную кампанию, как за хорошее шоу. К региональным выборам, и Калининградская область здесь не исключение, интерес у граждан не высокий, в отличие от федеральных избирательных кампаний, поэтому и отношение к самому избирательному процессу достаточно ровное", — сказал Берендеев.

Он отметил, что и кандидаты, и избиратели привыкли к невысокой явке в районе 35%, поскольку главное не зашкаливающий процент победителя, а тот, который делает выборы легитимными и признается обществом.