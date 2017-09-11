Политологи рассказали, что поможет повысить явку на выборах

КАЛИНИНГРАД, 11 сен — РИА Новости. Явку на выборах могут повысить новые технологии, например, голосование через интернет, и яркая избирательная кампания, сказали опрошенные РИА Новости калининградские политологи.
Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.
"Явка во всем мире имеет тенденцию к снижению. Надо уже искать другие формы. Скажем, в Эстонии можно голосовать по интернету. И на последних парламентских выборах чуть ли не треть избирателей проголосовали из дома. Думаю, что за этим будущее. Со времен античности модели не менялись – приход, бросание бюллетеней. Уж если цифровая революция – надо, чтобы она везде была", — сказал калининградский политолог Владимир Абрамов.
Он отметил, что явка избирателей на губернаторских выборах в Калининградской области была предсказуемой. В воскресенье в единый день голосования в регионе состоялись досрочные выборы главы региона, участие в них приняли 39,35%.
"Надо иметь в виду, что калининградцы уже третий год подряд ходят на выборы, усталость должна накапливаться, все-таки не такой должна быть интенсивность электоральной активности. Да и кампания с точки зрения конкуренции достаточно вялая", — добавил Абрамов.
Лидером голосования в Калининградской области стал временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов, набрав 81,06% голосов избирателей, представитель ЛДПР Евгений Мишин набрал 5,47% голосов, член КПРФ Игорь Ревин получил 8,89%, представитель экологической партии "Зеленые" Екатерина Тимофеева набрала 2,53%.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Кампания должна быть яркой
По мнению заместителя директора института гуманитарных наук Балтийского федерального университета Михаила Берендеева, интерес к выборам у избирателя диктуется, в том числе, и яркой политической кампанией кандидатов, а также стремлением к состязательности. Социолог признает, что избирательная кампания кандидатов в Калининградской области была хаотичной, невнятной и однообразной.
"Мы живем в мире массовой культуры, культуры телевидения и интернета, и избиратель оплачивает своим голосом кандидата во многом и за понравившуюся избирательную кампанию, как за хорошее шоу. К региональным выборам, и Калининградская область здесь не исключение, интерес у граждан не высокий, в отличие от федеральных избирательных кампаний, поэтому и отношение к самому избирательному процессу достаточно ровное", — сказал Берендеев.
Он отметил, что и кандидаты, и избиратели привыкли к невысокой явке в районе 35%, поскольку главное не зашкаливающий процент победителя, а тот, который делает выборы легитимными и признается обществом.