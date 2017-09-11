Васильев назвал приоритетные направления работы фракции "Единой России"

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Фракция "Единой России" обсудила план работы на осеннюю сессию, среди приоритетов — принятие бюджета, решение вопросов здравоохранения, культуры и образования, заявил зампред Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Мы обсудили план работы на первую сессию. Очень важная тема, она звучала 15 августа, когда я рассказывал президенту о работе фракции, и он тогда просил сосредоточиться на бюджете… Комитет по бюджету работал, по сути, все лето, готовился. И мы тоже, как появилась возможность, подключились к этой работе. И проводим постоянно встречи, консультации", — заявил Васильев журналистам в понедельник.

Он также отметил, что во вторник будет заседать правительственная комиссия, которая будет заниматься бюджетом.

"Мы видим приоритеты и будем отстаивать их нашей фракцией – это развитие села дальнейшее… мы будем решать вопросы обеспечения социальной защиты наших граждан… Мы будем решать вопросы здравоохранения", — добавил он.

Парламентарий также подчеркнул, что фракция будет стремиться обеспечивать условия для того, чтобы главы субъектов могли более эффективно исполнять указы президента. Кроме того, думские единороссы уделят особое внимание теме лекарственного обеспечения, вопросам культуры, образования и эффективного использования бюджетных ресурсов.

Васильев добавил, что на прошедших 10 сентября муниципальных выборах партия получила голоса избирателей, так как все жизненно важные проблемы обсуждает вместе с ними.

"Наши кандидаты от муниципального уровня до парламентского… исходили из того, что он должны выполнять пожелания своих избирателей", — отметил парламентарий.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.