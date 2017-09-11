Васильев назвал приоритетные направления работы фракции "Единой России"

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Фракция "Единой России" обсудила план работы на осеннюю сессию, среди приоритетов — принятие бюджета, решение вопросов здравоохранения, культуры и образования, заявил зампред Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.
Он также отметил, что во вторник будет заседать правительственная комиссия, которая будет заниматься бюджетом.
"Мы видим приоритеты и будем отстаивать их нашей фракцией – это развитие села дальнейшее… мы будем решать вопросы обеспечения социальной защиты наших граждан… Мы будем решать вопросы здравоохранения", — добавил он.
Парламентарий также подчеркнул, что фракция будет стремиться обеспечивать условия для того, чтобы главы субъектов могли более эффективно исполнять указы президента. Кроме того, думские единороссы уделят особое внимание теме лекарственного обеспечения, вопросам культуры, образования и эффективного использования бюджетных ресурсов.
"Наши кандидаты от муниципального уровня до парламентского… исходили из того, что он должны выполнять пожелания своих избирателей", — отметил парламентарий.
Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.