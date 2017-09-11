В КПРФ не видят смысла признавать итоги выборов в Мордовии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. КПРФ считает, что смыла признавать выборы в Мордовии нет, сказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов, отметив, что пришло время пригласить для отчета в Госдуму руководителя республики.

Ранее сообщалось, что в Мордовии завели уголовное дело по сообщению о фальсификации избирательных документов на одном из участков в Саранске. Итоги голосования по двум участковым избирательным комиссиям в Мордовии признаны недействительными. На выборах главы Мордовии победил действовавший глава региона Владимир Волков с 89,17% голосов.

"Что касается грязных зон, мы считаем, что нет смысла признавать выборы в Мордовии. Мы уже обращались к своим коллегам, к "Единой России" и к другим, чтобы сформировать комиссию и расследовать все преступления, которые вершатся в этой республике", — сказал Зюганов журналистам.

Он отметил, что " в свое время были злостные нарушения в Ростовской области, мы приглашали сюда губернатора, он выступал и отчитывался перед Государственной думой". "Мне думается, что пришло время пригласить и руководителя Мордовии и спросить его по всей строгости закона, почему выборы снова там превращаются в произвол и мордобой", — подчеркнул Зюганов.