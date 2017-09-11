В Белгородской области итоговая явка на выборах составила 54,69%

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Итоговая явка в Единый день голосования в Белгородской области составила 54,69%, это второй результат в стране, выше только в Мордовии, сообщил журналистам председатель Белгородского облизбиркома Николай Плетнев.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

По словам Плетнева, активность избирателей в сравнении с другими 15 субъектами, где также проходили выборы глав регионов, была достаточно высокой.

"Нас обошла только Мордовия, у них высокая активность была. Мы на втором месте, активность составила 54,69%", - сказал Плетнев, уточнив, что итоговая явка в Мордовии составила 82,33%.

Он отметил, что в Карелии активность избирателей составила 28,5%, на выборах губернатора Новгородской области - 28,36%, на выборах губернатора Томской области - 25,66%. На Камчатке на выборах в заксобрание региона на избирательные участки пришли чуть больше 17% избирателей.