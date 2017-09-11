В России выбрали глав 16 регионов

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Россияне в единый день голосования выбрали руководителей 16 регионов и депутатов законодательных собраний шести субъектов, все временно исполняющие обязанности глав регионов подтвердили свои полномочия.

Выборы разного уровня проходили в 82 из 85 регионов. Кроме того, в этот день прошли дополнительные голосования по составу Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском. По данным ЦИК, кандидатами на выборах разного уровня были зарегистрированы 88 тысяч человек — более 90% от числа выдвиженцев.

Самый первый

Прямые выборы глав регионов проходили в Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и городе федерального значения Севастополе. Еще в одном регионе – Адыгее – глава был избран путем голосования в парламенте.

Первым и был определен глава республики Адыгея: депутаты государственного совета — хасэ Адыгеи единогласно избрали Мурата Кумпилова , с января занимавшего пост и.о. руководителя республики. Президент России Владимир Путин назначил его на должность руководителя республики в связи с истечением срока полномочий Аслана Тхакушинова. Ранее Кумпилов занимал должность председателя парламента Адыгеи.

Избранный глава региона официально вступил в должность уже в воскресенье, церемония инаугурации прошла в здании филармонии в столице республики Майкопе.

В Бурятии, где прямые выборы главы региона последний раз проводились в 2002 году, 10 сентября выбирали главу региона, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне. По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 710,770 тысячи избирателей, голосование прошло на 839 избирательных участках.

В феврале 2017 года Вячеслав Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Исполнять обязанности главы региона президент РФ назначил Алексея Цыденова. В итоге, на должность губернатора претендовали три кандидата: Сергей Дорош от ЛДПР, Цыденов от "Единой России" и Батодалай Багдаев от "Коммунистов России". Цыденов уверенно победил, набрав 87,44% голосов.

В Марий Эл 10 сентября прошли досрочные выборы главы республики, а также дополнительные выборы депутатов госсобрания шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Предыдущие выборы главы Марий Эл прошли 13 сентября 2015 года.

Тогда на выборах победил Леонид Маркелов, но в апреле 2017 года президент Путин освободил Маркелова от должности руководителя республики, ранее он подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы региона возбудили уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. На должность врио был назначен Александр Евстифеев, который и победил, набрав 88,27% голосов.

В Мордовии выборы прошли впервые с 2003 года. Здесь на пост главы региона претендовали Петр Вельмакин от Российской политической партии мира и единства, врио главы региона Владимир Волков от "Единой России", эсер Тимур Гераськин, коммунист Дмитрий Кузякин и представитель ЛДПР Евгений Тюрин.

Волков, набравший 89,17% голосов, обещал, что в случае избрания его на пост главы региона намерен назначить своим представителем в Совфеде экс-посла России в США Сергея Кисляка, который с благодарностью принял это предложение и уже совершил поездку в Мордовию.

Очередные выборы главы Удмуртии должны были состояться в 2019 году, однако в апреле главу региона Александра Соловьева в связи с утратой доверия досрочно лишил полномочий президент РФ. Вечером того же дня Соловьев был арестован по обвинению в получении взяток на 140 миллионов рублей.

Временно исполняющим обязанности главы Удмуртии был назначен бывший секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов, по итогам обработки 100% протоколов он набрал 78,16% голосов. Избранный глава региона считает, что в приоритете властей Удмуртии стоят вопросы экономики и сбалансированного бюджета без сокращения социальных обязательств.

Соответствие международным стандартам

Полномочия предыдущего главы Новгородской области Сергея Митина истекали в октябре 2017 года, однако в феврале он ушел в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности был назначен экс-гендиректор "Агентства стратегических инициатив" Андрей Никитин

Победив на выборах с 67,99% голосов, 37-летний Никитин пообещал, что объем дорог в ненормативном состоянии в Новгородской области будет ежегодно снижаться на 10%. Наблюдавший за проведением голосования в регионе французский депутат Мишель Вуазен заявил, что организация выборов в Новгородской области соответствовала международным стандартам, и не зафиксировал ни одной жалобы.

Предыдущие выборы в Рязанской области проходили в 2012 году. На них победил единоросс Олег Ковалев, который в феврале этого года заявил о досрочном сложении полномочий. Временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов уверенно победил на выборах 10 сентября, набрав 80,16% голосов. У ближайшего преследователя Александра Шерина (ЛДПР) всего 8,44%. Итоговая явка составила 36,15%.

Как заявлял Любимов, он намерен продолжить дела, начатые Ковалевым: строить новые дороги, школы и физкультурно-оздоровительные комплексы. Еще одна мечта губернатора — повышение туристической привлекательности областного центра. По его словам, Рязань — как один из городов Золотого кольца России — имеет огромный культурный, исторический и рекреационный потенциал, перспективными направлениями отрасли может стать туризм для пенсионеров и детский туризм.

В Калининградской области — самом западном регионе России — последние губернаторские выборы проходили в сентябре 2015 года, где победу одержал действующий тогда губернатор Николай Цуканов, но позже он был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Исполнять обязанности главы региона стал бывший руководитель регионального управления ФСБ Евгений Зиничев, но уже 6 октября 2016 года президент Путин подписал указ об отставке Зиничева и назначении нового врио главы региона – премьера правительства области 30-летнего Антона Алиханова

На выборах 10 сентября он набрал 81,06%. После победы самый молодой губернатор России назвал досрочные выборы главы региона "достаточно прозрачными" и сообщил, что не рассматривает возможность уйти в федеральное правительство до истечения срока губернаторских полномочий, если ему поступит такое предложение.

Отставка после выборов

В Саратовской области прямые выборы главы региона прошли впервые с 2000 года. На них уверенную победу одержал врио губернатора Валерий Радаев , набравший 74,62% голосов. После избрания нового губернатора в отставку в связи с проблемами в организации выборов подал глава Саратова Валерий Сараев. "У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку ", — объяснил произошедшее Радаев.

В Ярославской области выборы прошли впервые с 2003 года. Здесь уверенную победу одержал Дмитрий Миронов , уже более года руководивший регионом в статусе временно исполняющего обязанности. Он получил 79,32% голосов — за него проголосовали более 274 тысяч избирателей.

В регионе будут воплощать созданную под его руководством амбициозную стратегию развития региона до 2025 года "10 точек роста". Документ предполагает, в частности, рост турпотока в 2,5 раза, ликвидацию второй смены в школах и увеличение продолжительности жизни в регионе более чем на 3 года.

© РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Самый опытный: Савченко в седьмой раз возглавил Белгородскую область , возглавляющий Белгородскую область уже 24 года, вновь победил на губернаторских выборах, набрав 69,29% голосов.

Седьмой губернаторский срок может стать для него последним. На августовской встрече со своим доверенными лицами он напомнил, что по действующему законодательству он не сможет больше баллотироваться в губернаторы, и поэтому, по его словам, предстоящий срок должен стать самым качественным во всех отношениях.

При традиционно низкой явке

Еще одни досрочные выборы прошли в Томской области, где также одержал победу врио главы региона Сергей Жвачкин , набравший 60,58% голосов. Явка на выборах оказалось достаточно низкой – по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск), составила 22,56%, при этом в областном центре Томске явка составила 16,37%.

Секретарь регионального отделения "Единой России" в Томской области, депутат областной думы Александр Куприянец считает, что невысокая явка традиционна для региона.

Первые в истории

Последние губернаторские выборы в Свердловской области проходили в 1999 году. Как и в других регионах, победу на выборах в 2017 году одержал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев . Его результат при явке 34,10% – 61,83% голосов. Он рассказал, что новое правительство Свердловской области после своего формирования в первую очередь займется программой "Пятилетка развития", а также продолжит заниматься реализацией приоритетных национальных проектов, среди которых особенно важным является проект, связанный с выставкой ЭКСПО.

© Фото : представлено Управлением информационной политики и взаимодействия со СМИ Севастополя Дмитрий Овсянников стал первым всенародно избранным главой Севастополя

В Севастополе на первых за многие годы прямых всенародных выборах главой исполнительной власти города-героя с результатом 71,05% голосов был избран 40-летний Дмитрий Овсянников , назначенный немногим более года назад временно исполняющим обязанности губернатора города-героя. Итоговая явка на выборы составила 34,21%. Всего правом голоса в городе-герое, по уточненным данным, обладают более 318 тысяч человек. В абсолютном выражении за Овсянникова отдали свои голоса более 77 тысяч избирателей.

Новому губернатору предстоит провести не только масштабные социально-экономические преобразования, но и наладить прямой диалог с севастопольцами. На это обстоятельство, в частности, акцентировал внимание Овсянникова президент в ходе своего визита в Севастополь в августе этого года. Путин попросил врио губернатора при утверждении нового генплана города максимально учесть предложения и обеспокоенность горожан.

Конкурентные выборы

В Пермском крае, который в 2005 году был образован путем слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, выборы прошли впервые. Предыдущие губернаторы края назначались. До февраля этого года край возглавлял экс-министр регионального развития РФ Виктор Басаргин, который после отставки с поста главы региона возглавил Ространснадзор. Временно исполняющим обязанности губернатора вместо него был назначен Максим Решетников . При явке в 42,5% по итогам выборов он набрал 82,6% голосов. Решетников называет себя "человеком президента" и стремится вывести Пермский край на новый уровень.

В Карелии, где в единый день голосования состоялись досрочные выборы главы республики, а также выборы в органы местного самоуправления, главу региона до этого прямым голосованием избирали в 2002 году. Время работы избирательных участков было увеличено на два часа: они работали с 8.00 до 22.00. В середине февраля президент Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона. В итоге бывший глава ФСПП победил на выборах главы региона, набрав 61,34% голосов. За губернаторский пост также боролись заместитель председателя комитета заксобрания Карелии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Евгений Беседный (ЛДПР) и депутаты заксобрания Ирина Петеляева (СР) и Евгений Ульянов (КПРФ).

В Кировской области в июне 2016 года был задержан по подозрению в получении взятки экс-главы региона Никиты Белых, через месяц он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, а врио был назначен экс-глава Росреестра Игорь Васильев . Явка на выборах губернатора области составила 30,39%, а сам Васильев набрал 64,03%.

Председатель избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов считает, что явка для региона была нормальной, не хуже, чем на выборах губернаторов в других субъектах.

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что прошедшие в РФ региональные выборы были конкурентными. "У нас все-таки в Карелии были довольно конкурентные выборы и в Кировской области тоже жаркие были баталии. Мы с этим столкнулись, и если говорить, что нигде никаких конкурентных выборов не было, то это не так", — сказала она.

"Сейчас некоторые эксперты, политики оппозиционные допускают некорректное абсолютно сравнение явки на нынешних выборах с уровнем явки на прошедших парламентских выборах. Это некорректно", — добавила глава ЦИК.