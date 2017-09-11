МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Яблоко" создаст центр новой муниципальной политики для поддержки и обучения своих кандидатов, разработки правотворческих инициатив, заявила журналистам председатель партии Эмилия Слабунова.

Она добавила, что во вторник партия проведёт первую встречу команды своих депутатов для обсуждения дальнейших действий.

Председатель партии считает, что по итогам единого дня голосования 10 сентября "Яблоку" удалось добиться "замечательных результатов" на московских муниципальных выборах. Слабунова привела данные, согласно которым в целом депутатами от партии стали 180 кандидатов в 51 районе Москвы.

"Это большая команда, вместе с которой в Москву придёт новая муниципальная политика. В связи с чем, хочу сказать, что партия наша будет создавать центр новой муниципальной политики, который будет вести работу с этой большой командой, он будет центром поддержки кандидатов, будет заниматься и обучением, которое необходимо, и разработкой правотворческих инициатив", - сообщила председатель "Яблока".

Также, по ее словам, центр займётся созданием различных альтернативных программ, организацией общения депутатов для обмена опытом во всех форматах. "На завтрашний день мы уже планируем первую встречу команды наших депутатов для того, чтобы уже спланировать все те первые шаги, которые они должны будут сделать", - заключила Слабунова.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

По предварительным данным Мосгоризбиркома, на выборах в столице лидирует "Единая Россия" (около 76% голосов), партия "Яблоко" идет второй, у нее около 11,7% голосов избирателей.