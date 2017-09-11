Песков переадресовал вопрос о дипмиссиях США в МИД

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о возможных новых сокращений американских сотрудников в российских дипконсульствах и посольстве.

"Это лучше в МИД, я, к сожалению, пока не читал эти заявления, но лучше обратиться в министерство иностранных дел", — сказал Песков журналистам. Так он прокомментировал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что РФ приведет условия работы дипмиссий России в США и США в России к полному паритету.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.