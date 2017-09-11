Большинство обращений в ЦИК по Москве были связаны с агитацией

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Большинство из 500 обращений по выборам в Москве, поступивших на "горячую линию" ЦИК России, связаны с периодом агитации, а не с жалобами на нарушения в ходе голосования, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, пообещав на основе фактов проанализировать ситуацию по выборам в столице.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"Мы сейчас просто рассматриваем факты, если будут жалобы - будем рассматривать. Из тех более пятисот обращений по Москве, которые к нам пришли, в основном вопросы касались агитации, жалоб и обращений по поводу нарушений во время голосования пока единицы", - сказала Памфилова в ходе видеоконференции с Мосгоризбиркомом в понедельник.

Председатель ЦИК пока воздержалась от оценок уровня явки на прошедших в столице муниципальных выборах. "Я пока никак не оцениваю. Сейчас мы соберём всю фактуру, посмотрим все, что у нас будет в наличии", - добавила она.

Глава ведомства уточнила, что анализ причин того или иного уровня явки - дело политологов. "Мы по своей части можем проанализировать, где наши комиссии не доработали, можем оценивать, высокая явка или невысокая, исходя из того, все ли сделали наши комиссии для информирования", - отметила Памфилова.