МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Юристы готовы в суде отстаивать деловую репутацию "Эха Москвы" в связи с обвинениями в нарушении законодательства в день тишины, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

В воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил журналистам, что в Мосгоризбирком поступили две жалобы на информационные материалы радиостанции "Эхо Москвы", в том числе за агитацию в день тишины. По его словам, одна из жалоб касалась выхода в эфир "рекламных передач" с Дмитрием Гудковым от 4 сентября. Председатель комиссии подчеркнул, что в Мосгоризбиркоме будут разбираться в ситуации.

"Наши юристы готовы в суде отстаивать нашу деловую репутацию", — говорится в заявлении Венедиктова, опубликованного на сайте "Эха Москвы".

Главред назвал обвинения "голословными". По его словам, журналистам и радиостанции были представлены не факты, а "лишь ссылки на некие жалобы", которые Мосгоризбирком еще не проверял.

"Все это наносит ущерб деловой репутации радиостанции", — утверждает Венедиктов.

Он добавил, что "Эхо Москвы" готово предоставить по запросу любые фрагменты эфира и ответить на все вопросы, касающиеся информирования москвичей о предстоящих выборах, "как в судебном, так в досудебном порядке".