МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Юристы готовы в суде отстаивать деловую репутацию "Эха Москвы" в связи с обвинениями в нарушении законодательства в день тишины, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
"Наши юристы готовы в суде отстаивать нашу деловую репутацию", — говорится в заявлении Венедиктова, опубликованного на сайте "Эха Москвы".
Главред назвал обвинения "голословными". По его словам, журналистам и радиостанции были представлены не факты, а "лишь ссылки на некие жалобы", которые Мосгоризбирком еще не проверял.
"Все это наносит ущерб деловой репутации радиостанции", — утверждает Венедиктов.
Он добавил, что "Эхо Москвы" готово предоставить по запросу любые фрагменты эфира и ответить на все вопросы, касающиеся информирования москвичей о предстоящих выборах, "как в судебном, так в досудебном порядке".