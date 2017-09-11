Песков переадресовал в МИД вопрос об ожиданиях от встречи Рябкова и Шеннона

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в российский МИД вопрос об ожиданиях от встречи замгоссекретаря США Томаса Шеннона и замглавы МИД Сергея Рябкова в Хельсинки, поскольку, по его словам, это не вопрос Кремля.

Ранее Госдеп США подтвердил встречу замминистра иностранных дел РФ Рябкова и замгоссекретаря США Шеннона в Хельсинки, стороны намерены обсудить острые вопросы. Как сообщил источник в МИД РФ, встреча может пройти 11-12 сентября.

"Речь все-таки идет о руководстве министерства иностранных дел, поэтому я думаю, что лучше задать в МИД России этот вопрос. Это не вопрос Кремля", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания Кремля от этой встречи.