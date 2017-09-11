Игорь Руденя вновь занял 4-е место в медиарейтинге губернаторов ЦФО

ТВЕРЬ, 11 сен — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам августа вновь занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные информационно-аналитической системы "Медиалогия".

Четвертую позицию по ЦФО Игорь Руденя удерживает с апреля текущего года. Высокие показатели медиаиндекса обусловлены активным участием губернатора в федеральной информационной повестке, а также рядом позитивных резонансных решений в социальной и политической сферах, отметили в пресс-службе.

Член Общественной палаты Твери, руководитель НП "Институт регионального развития" Павел Парамонов считает, что одним из ключевых факторов, повлиявших на высокое внимание СМИ к тверскому губернатору, стало его принципиальное решение возглавить муниципальный список партии власти на выборах депутатов Тверской городской Думы.

"Взяв под личный контроль и процесс обновления местной управленческой элиты, и решение ключевых вопросов развития городской инфраструктуры в областном центре, Игорь Руденя, безусловно, повысил градус общественного внимания к действиям регионального правительства", — приводятся в сообщении слова Парамонова.

По мнению эксперта, самыми яркими событиями августа стали начало масштабных работ по ремонту магистральных дорог в Твери с привлечением техники, технологий и высококлассных специалистов из Москвы, а также оперативное решение губернатора, подкрепленное выделением бюджетных средств, о восстановлении здания Речного вокзала в Твери, частичное обрушение которого также произошло в августе.

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