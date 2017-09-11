Неверов назвал явку на выборах достаточно хорошей на всех уровнях

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В "Единой России" считают, что явка на выборах, которые состоялись 10 сентября, была достаточно хорошей на всех уровнях, заявил секретарь генсовета партии, депутат Госдумы Сергей Неверов.
Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.
"Мы считаем, что явка была достаточно хорошей на разных уровнях", - сказал Неверов журналистам в понедельник.
"Ниже явка в местные органы самоуправления, в административные центры, это традиционно, это всегда в городах явка чуть ниже и естественно тот результат, который есть, он все-таки позволяет нам сказать, что люди пришли, поддержали тех кандидатов, те партии, которые принимали участие", - добавил он.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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