Неверов назвал явку на выборах достаточно хорошей на всех уровнях

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В "Единой России" считают, что явка на выборах, которые состоялись 10 сентября, была достаточно хорошей на всех уровнях, заявил секретарь генсовета партии, депутат Госдумы Сергей Неверов.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"Мы считаем, что явка была достаточно хорошей на разных уровнях", - сказал Неверов журналистам в понедельник.

Депутат привел в пример явку на выборы в законодательные собрания, которая, с его слов, составила 44,86%.

"Ниже явка в местные органы самоуправления, в административные центры, это традиционно, это всегда в городах явка чуть ниже и естественно тот результат, который есть, он все-таки позволяет нам сказать, что люди пришли, поддержали тех кандидатов, те партии, которые принимали участие", - добавил он.