ЕР готова помочь депутатам преодолеть муниципальный фильтр, заявил Неверов

Единый день голосования в России (215)

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Представители "Единой России" готовы обсудить программы кандидатов в муниципальные депутаты, чтобы помочь им преодолеть муниципальные фильтры, заявил секретарь генсовета партии, депутат Госдумы Сергей Неверов.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"Мы не можем распоряжаться голосами депутатов, мы не можем их обязать отдать свой голос в пользу того или иного кандидата. Мы всем предлагаем одно: мы готовы собрать муниципальных депутатов… пригласить вас как кандидатов, кто изъявил желание участвовать в сборе подписей, и выступить перед депутатами, которые представляют "Единую Россию", с той программой, с которой вы хотите идти", - заявил Неверов журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, готовы ли единороссы поделиться своими голосами с другими депутатами, чтобы помочь им преодолеть муниципальный фильтр.

Однако такому депутату предстоит "постараться убедить, что он готов выйти с интересной программой, которую поддержат избиратели".

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы в 2018 году, как следует из результатов выборов муниципальных депутатов, сможет преодолеть только кандидат от "Единой России".