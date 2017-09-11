Белгородский избирком пообещал разобраться в ситуации с лишними бюллетенями

Единый день голосования в России (215)

Члены избирательной комиссии гасят неиспользованные бюллетени в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Члены избирательной комиссии гасят неиспользованные бюллетени в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

БРЯНСК, 11 сен - РИА Новости. Избирком Белгородской области будет разбираться с ситуацией, из-за которой на двух избирательных участках были признаны недействительными более 200 бюллетеней в переносных ящиках, сообщил РИА Новости заместитель председателя областного избиркома Игорь Лазарев.

В ходе видеоконференции ЦИК с регионами глава ведомства Элла Памфилова попросила белгородский избирком подтвердить информацию о признании недействительными на двух избирательных участках в регионе бюллетеней, которые содержались в переносных ящиках для голосования на дому. Памфилова рекомендовала избиркому рассмотреть ситуацию с нарушениями серьезно и принять меры вплоть до отмены результатов голосования по двум избирательным участкам.

"Будем разбираться дополнительно… Пока принято решение о признании недействительными бюллетеней в переносных ящиках, а дальше будем смотреть (111 в одном участке, 92 - на другом)", - сказал зампредседателя областного избиркома.

По его словам, нарушение связано с тем, что "количество выданных бюллетеней оказалось выше, чем в реестре".

В Белгородской области в единый день голосования состоялись выборы главы региона, довыборы в областную думу, а также выборы депутатов Губкинского и Старооскольского городских округов. Единоросс Евгений Савченко опередил соперников с результатом 69% голосов.