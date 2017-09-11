В ОП заявили о сокращении числа системных нарушений на выборах в регионах

Единый день голосования в России (215)

Работа ЦИК России в единый день голосования

Работа ЦИК России в единый день голосования

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В единый день голосования Общественная палата РФ зафиксировала меньше системных нарушений в регионах, чем на предыдущих аналогичных выборах, сообщил РИА Новости член Координационного совета Общественной палаты Максим Григорьев.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"Что касается системных нарушений регионов на выборах, то их, конечно, было на порядок меньше, чем в предыдущие выборы, и это очень важно, что была обеспечена такая чистота и прозрачность выборов", - заявил Григорьев.

Он отметил, что большая часть нарушений выявлена на муниципальных выборах и связана с отдельными кандидатами, а не с партиями. С его слов, проблемы касались в основном агитации, которую кандидаты проводили в день голосования.

Перед единым днем голосования 10 сентября на "горячую линию" Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, когда запрещена любая агитация, сообщила ранее секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>