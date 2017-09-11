Неверов позитивно оценил предварительные итоги выборов в Москве

Единый день голосования в России (215)

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Предварительные итоги муниципальных выборов в Москве можно оценить позитивно, "Единая Россия" показала хороший результат, при этом хорошо выступила и партия "Яблоко", успех которой можно объяснить умелым выстраиванием своей кампании, заявил секретарь генсовета "Единой России", депутат Госдумы Сергей Неверов.

"Оцениваю позитивно. Во-первых, выборная кампания в Москве показала достаточно - как бы там кто не говорил – неплохую явку", - сказал Неверов журналистам в понедельник.

Политик напомнил, что "Единая Россия" из 1502 мандатов, которые были в этой кампании, получила 1152 мандата, что составляет более 76%.

"Я считаю, что это хороший результат, я считаю, что во многих, большинстве районов города нам оказали эту поддержку и мы, соответственно, будем работать. Есть и некоторые районы, где "Единая Россия" не получила большинства, к сожалению, есть районы, где "Единая Россия" не получила ни одного мандата. Это предмет нам посмотреть, что мы делали не так", - заявил парламентарий.

Неверов при этом отметил, что в ряде районов, где была отмечена низкая явка избирателей, представители ЕР не получили поддержку. Парламентарий также позитивно оценил итоги кампании "Яблока".

"Это хороший результат, это результат там, где просто-напросто… люди и умело выстроили свою кампанию, и провели большое количество встреч, и повстречались во дворах, и донесли до людей то, что они хотели бы предложить, сделать, и получили эту поддержку", - сказал Неверов, комментируя предварительные результаты "Яблока".

Со слов политика, это ответ на то, что муниципальная кампания – это "самый близкий избирательный уровень с кандидатами".

"Больше удивило в московской кампании, наверное, - это неуспех наших парламентских партий, наших представителей КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", (они - ред.) получили очень низкий результат", - добавил он.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что партия "Яблоко" может получить порядка 167-177 мандатов из 1502 на выборах муниципальных депутатов в Москве. В самой партии ранее сообщили, что, по предварительным данным, на муниципальных выборах в Москве "Яблоко" получило 180 мандатов.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.