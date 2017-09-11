МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Алексей Кудрин поздравил новых губернаторов и депутатов с победой на выборах и пожелал им оправдать доверие неравнодушных граждан.

Выборы разного уровня прошли в России в Единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает прошедшие в РФ региональные выборы конкурентными.

"Поздравляю новых губернаторов и депутатов с победой. Желаю оправдать доверие неравнодушных граждан", - написал Кудрин в Twitter.