МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Алексей Кудрин поздравил новых губернаторов и депутатов с победой на выборах и пожелал им оправдать доверие неравнодушных граждан.
"Поздравляю новых губернаторов и депутатов с победой. Желаю оправдать доверие неравнодушных граждан", - написал Кудрин в Twitter.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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