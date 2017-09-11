Выборы на Кубани прошли без серьезных нарушений, сообщил губернатор

КРАСНОДАР, 11 сен — РИА Новости. Выборы в Краснодарском крае прошли без серьезных нарушений, жители региона показали высокую активность, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

"Выборы в Краснодарском крае прошли спокойно, без серьезных нарушений, полностью в рамках действующего законодательства", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Как отметил Кондратьев, "жители Кубани традиционно показали достаточно высокую активность на выборах".

"Не сомневаюсь, что кубанцы определили именно тот состав депутатов, которому они будут доверять. Жители края уверены, что именно эти люди смогут представлять их интересы, принять те законы, которые положительно скажутся на качестве жизни в регионе", — добавил он.

На Кубани и в единый день голосования прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. Состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 депутатских мест. По предварительным данным крайизбиркома, партия "Единая Россия" получила 70,77% голосов, КПРФ — 11,53%, ЛДПР — 11,15%, "Справедливая Россия" — 3,46%, "Коммунисты России" — 1,54%. Всего в голосовании приняло участие 42,06% населения.

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