В МГД рассказали, сколько сообщений о нарушениях на выборах подтвердились

Единый день голосования в России (203)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Почти 90 сообщений о технических проблемах и внештатных ситуациях было зафиксировано на выборах в Москве в воскресенье, из них подтвердились лишь 11, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Были, конечно, нарушения, которые фиксировались, которые подтверждались или не подтверждались. С 8 утра до 8 вечера всего было зафиксировано 89 сообщений о технических проблемах, внештатных ситуациях, нарушениях. Из них 11 подтвердились, 78 не подтвердились", - сказал Шапошников на пресс-конференции в понедельник.

В целом, сказал он, "если говорить об общей картине Дня голосования в Москве, то все прошло в штатном режиме".

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>