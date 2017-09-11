Единороссы по итогам выборов займут 47 из 60 мест в госсовете Удмуртии

Единый день голосования в России (203)

Работа ЦИК России в единый день голосования

Работа ЦИК России в единый день голосования

ИЖЕВСК, 11 сен - РИА Новости, Рамиля Салихова. "Единая Россия" по итогам выборов в госсовет Удмуртии получила 47 из 60 мандатов, также в госсовет прошли КПРФ, ЛДПР, СР и самовыдвиженцы, сообщил журналистам председатель удмуртского избиркома Виктор Кушко.

В единый день голосования 10 сентября в Удмуртии прошли досрочные выборы главы региона и депутатов госсовета. В ЦИК озвучили предварительные итоги выборов после 100% обработки протоколов. На выборах главы республики победил врио руководителя Удмуртии Александр Бречалов, набрав 78,16% голосов.

"Обработано 100% протоколов, явка на выборы депутатов в госсовет составила 34,54%. Итого "Единая Россия" получила 47 мандатов, КПРФ - пять, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по два мандата, четыре мандата выиграли самовыдвиженцы", - сказал Кушко журналистам.

По данным ведомства, "Единая Россия" набрала 63,16% голосов, КПРФ - 14,86%, ЛДПР - 8,95%, "Справедливая Россия" - 6,57%. Партии "Родина" и "Коммунисты России" не преодолели 5% барьер и не получили мандаты.