Москвичи стали вдвое реже голосовать на дому

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Количество случаев надомного голосования на выборах в Москве в этом году снизилось более чем вдвое по сравнению с 2012 годом, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Такие же данные привел и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Вчера на дому проголосовали... 60846 человек, что в два раза ниже, чем на прошлых выборах", - сказал он, отметив, что на прошлых выборах это число достигало 158 тысяч человек.
Ранее оппозиция заявила о большом количестве голосующих на дому в Москве.
Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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