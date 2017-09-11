Москвичи стали вдвое реже голосовать на дому

Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке во время единого дня голосования. 10 сентября 2017

Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке во время единого дня голосования. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Количество случаев надомного голосования на выборах в Москве в этом году снизилось более чем вдвое по сравнению с 2012 годом, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Жалобы, которые поступали в течение дня, были связаны с надомным голосованием в большом количестве. Но давайте возьмем простые статистические цифры. Цифра 2012 года - 157 тысяч заявлений на надомное голосование, в этом году в два раза меньше - 65 тысяч. В целом эта цифра минимальная", - сказал Шапошников на пресс-конференции в понедельник.

Такие же данные привел и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Вчера на дому проголосовали... 60846 человек, что в два раза ниже, чем на прошлых выборах", - сказал он, отметив, что на прошлых выборах это число достигало 158 тысяч человек.

Ранее оппозиция заявила о большом количестве голосующих на дому в Москве.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.