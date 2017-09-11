Итоги голосования по двум УИК в Мордовии признали недействительными

САРАНСК, 11 сен — РИА Новости. Итоги голосования по двум участковым избирательным комиссиям в Мордовии признаны недействительными, сообщил в понедельник председатель ЦИК Мордовии Александр Косов.

"По двум участковым избирательным комиссиям выборы признали недействительными", - сказал он, не уточняя, из-за чего принято такое решение.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что что на двух участках в Мордовии идет проверка по выявленным нарушениям. Так, на участке 527 в городе Саранске секретарю регионального отделения партии КПРФ выдали бюллетень, заполненный за кандидата от "Единой России". На участке 552 ни на одном из находящихся в помещении для голосования избирательных бюллетеней не были проставлены подписи двух членов УИК, а также отсутствовала печать УИК.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов.