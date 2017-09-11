"Сильный хозяйственник" Радаев заручился поддержкой саратовцев

САРАТОВ, 11 сен – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Представляющий "Единую Россию" Валерий Радаев побеждает на выборах губернатора Саратовской области с 74,62% голосов, согласно данным 100% протоколов, сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин.

Во время второго срока на посту губернатора ему предстоит переломить ситуацию с состоянием дорог в области, решить проблему обманутых дольщиков, снизить уровень госдолга, увеличить инвестиционную и туристическую привлекательность региона.

Губернатор Саратовской области впервые за 17 лет избирается на всенародном голосовании. Предыдущие выборы главы региона прошли 26 марта 2000 года, тогда победу одержал Дмитрий Аяцков. Радаев же на свой первый губернаторский срок был назначен президентом РФ в 2012 году.

Директор совхоза, чиновник и депутат

Валерий Радаев родился 2 апреля 1961 года в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени M.И. Калинина по специальности "механизация сельского хозяйства". Кандидат социологических наук.

Трудовую деятельность начал в 1980 году в Хвалынском районе. Работал на разных должностях в совхозе "Благодатинский", а с 1993 года по 1996 год — его директором.

В 1996 году возглавил администрацию города Хвалынска, затем был избран главой администрации Хвалынского района. С марта 2005 года по декабрь 2007 года работал руководителем управления Россельхознадзора по Саратовской области. В декабре 2007 года был избран депутатом Саратовской областной думы четвертого созыва, а с 12 декабря стал ее председателем.

23 марта 2012 года указом президента РФ Дмитрия Медведева Радаев был назначен врио губернатора Саратовской области. 5 апреля облдума наделила его полномочиями губернатора. В тот же день он официально вступил в должность. 17 марта 2017 года президент Владимир Путин назначил Радаева временно исполняющим обязанности губернатора.

С 2002 года Радаев является членом партии "Единая Россия". С апреля 2006 года по декабрь 2007 года и с марта 2010 года по ноябрь 2012 года был секретарем политического совета саратовского регионального отделения ЕР. Член Высшего совета этой партии.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1997) и орденом Дружбы (2012). Женат, есть сын. Декларированный доход Радаева за 2016 год составил почти 3,3 миллиона рублей.

После возвращения губернаторских выборов в России эксперты активно обсуждали тему, будут ли в регионе в сентябре 2014 года досрочные выборы губернатора, как в ряде других субъектов РФ, и будет ли в них участвовать Радаев. Однако глава региона опровергал такую возможность. "Нам есть чем заниматься в режиме реального времени, куда направлять свои силы, способности и таланты. Лично я на данном этапе могу себя сравнить с древнеримским рабом, который не работает только тогда, когда спит. И такой режим меня нисколько не угнетает", – ответил тогда Радаев.

Кредиты и дороги

Среди основных проблем, решением которых занимался Радаев в первый срок своего губернаторства, была высокая закредитованность региона, причем большую часть долга составляли дорогие банковские кредиты. Основную их часть Радаеву удалось заменить на более дешевые бюджетные кредиты. В итоге в 2016 году область впервые за 10 лет не взяла новых кредитов. Это, по словам Радаева, позволило говорить о реальном развитии, "без той удавки, которая нам не давала все это время свободно дышать".

Еще одна ключевая проблема — дороги, только 9% которых, по данным областной прокуратуры, соответствуют нормативным требованиям. Вопрос о плохом состоянии дорог в Саратове поднимался на "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2016 года. После нее Радаев заявлял, что в 2016 году власти области на ремонт дорог в Саратове выделили 600 миллионов рублей, а в текущем году направят более 800 миллионов рублей. По словам Радаева, ситуация с дорогами остается сложной, но значительно изменится через три-четыре года, а к 2025 году эта проблема будет неактуальной.

В заслугу губернатору наблюдатели записывают ремонт в 2014 году автомобильного моста через Волгу, который не реконструировался с момента открытия полвека назад. Этот мост является самым коротким путем между Саратовом и Энгельсом. Губернатор пошел на непопулярное решение о закрытии моста на время ремонта, однако проведенные работы позволили продлить срок его эксплуатации на 25 лет.

Планы на пятилетку

В апреле Радаев представил стратегию социально-экономического развития области на ближайшие пять лет. Согласно стратегии, до 2022 года будут завершены 69 крупных инвестиционных проектов, что даст области дополнительно 4 тысячи новых рабочих мест.

Сельское хозяйство глава региона рассматривает в числе отраслей-лидеров инвестиционного роста. По его словам, развитие отрасли достигло наивысшего уровня за последние 50 лет: в 2016 году саратовские аграрии побили известный рекорд 1979 года по урожайности зерновых и собрали 4,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, став первыми в Приволжском федеральном округе.

В стратегии отмечена необходимость решения проблемы обманутых дольщиков. Сейчас в области 25 проблемных многоквартирных домов, квартиры в которых не смогли получить более 3 тысяч человек. Для завершения строительства всех объектов необходимо почти 2,75 миллиарда рублей. В 2016 году возобновлено возведение двух домов, за ближайшие четыре года поэтапно планируется сдать еще 17.

В системе школьного образования Радаев поставил цель за четыре года перевести на обучение в первую смену всю начальную школу области, а уже к 2025 году такие условия создать для всех школьников.

Сильный хозяйственник

Экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков с приходом Радаева к управлению регионом связывал позитивные перемены, отмечая, что он является очень подготовленным человеком и "хорошим управленцем".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который знаком с Радаевым уже более 20 лет, в одном из интервью отметил, что нынешний саратовский губернатор "вообще не стремился выбиться в большие начальники". При этом Володин назвал Радаева "сильным хозяйственником" и пожелал ему повышать спрос с подчиненных за порученный участок работы.

Сам Радаев постоянно напоминает подчиненным о необходимости ставить в своей работе высокую планку. Одного из своих министров губернатор отправил в отставку, публично заявив, что людям не нужны "сказки" в стратегических планах по развитию экономики, они уже сегодня ждут улучшения жизни.

В июле 2017 года глава региона отметил, что не все территории области всерьез занялись развитием внутреннего туризма как источника пополнения бюджета. Провалы в этом направлении Радаев списал на недоработку со стороны региональных министерств туризма и по делам территориальных образований.

Губернатор предельно редко общается с журналистами, в последние годы он фактически отказался от формата традиционных ежегодных пресс-конференций. При этом он старался чаще напрямую общаться с населением, в том числе участвуя в заседаниях местных активов. Глава региона отмечал, что с момента начала его губернаторского срока существенно возросло число обращений граждан.

"Народ пошел с проблемами, копившимися годами, потому что увидел, что губернатор, министры – это не люди из телевизора, а те, чья работа в том, чтобы решать их вопросы", – отметил Радаев в одном из ежегодных обращений к жителям области.

Необычные идеи

В декабре 2014 года Радаев на торжественном закрытии Года культуры заявил о необходимости пересмотра возраста областного центра, летоисчисление которого, по его мнению, стоит вести со времен золотоордынского города Увека, существовавшего в XIII веке на территории нынешнего Саратова.

"Мы должны во всеуслышание заявить, что Саратов на самом деле один из старейших городов Поволжья. Он всего лишь на 250 лет моложе Казани и фактически ровесник Нижнего Новгорода. И к цифре 425 смело приплюсовывать еще три века. Более точную дату определят ученые, которые уже начали этим заниматься. Скромничать здесь ни к чему", – сказал тогда губернатор.

В феврале 2016 года Радаев на собрании актива области предложил заняться выпуском iPhone 7 гендиректору ОАО "СЭПО", выпускающему холодильник "Саратов" и электронные системы управления авиадвигателями для ОПК.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>