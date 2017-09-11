Мосизбирком дал прогноз по мандатам для "Яблока" на муниципальных выборах

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Партия "Яблоко" может получить порядка 167-177 мандатов из 1502 на выборах муниципальных депутатов в Москве, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник.
"Яблоко" может получить около 176-177 мандатов против 25 на прошлых выборах", - сказал он.
В самой партии ранее сообщили, что, по предварительным данным, на муниципальных выборах в Москве "Яблоко" получило 180 мандатов.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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