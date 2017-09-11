Мосизбирком дал прогноз по мандатам для "Яблока" на муниципальных выборах

Единый день голосования в России (198)

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Партия "Яблоко" может получить порядка 167-177 мандатов из 1502 на выборах муниципальных депутатов в Москве, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"Яблоко" может получить около 176-177 мандатов против 25 на прошлых выборах", - сказал он.

В самой партии ранее сообщили, что, по предварительным данным, на муниципальных выборах в Москве "Яблоко" получило 180 мандатов.