Врио саратовского губернатора Радаев побеждает на выборах главы региона

САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, представляющий "Единую Россию", набирает 74,62% голосов на выборах главы региона после подсчета 100% бюллетеней участковых избирательных комиссий, сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин.
Выборы губернатора Саратовской области последний раз проводились в 2000 году. Тогда итоговая явка составила 74,99% избирателей, а победивший на выборах Дмитрий Аяцков получил 67,26% избирателей.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>