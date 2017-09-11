Врио саратовского губернатора Радаев побеждает на выборах главы региона

Единый день голосования в России (188)

САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, представляющий "Единую Россию", набирает 74,62% голосов на выборах главы региона после подсчета 100% бюллетеней участковых избирательных комиссий, сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин.

Экс-депутат Госдумы (КПРФ) Ольга Алимова получает 16,28% голосов, член координационного совета регионального отделения ЛДПР Станислав Денисенко — 5,98%, главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России" — 2,49% голосов. Итоговая явка составила 54,8% избирателей.

Выборы губернатора Саратовской области последний раз проводились в 2000 году. Тогда итоговая явка составила 74,99% избирателей, а победивший на выборах Дмитрий Аяцков получил 67,26% избирателей.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>