Генконсул: Москва ведет работу по "перенарезке" консульских округов в США

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. После закрытия властями США российского генконсульства в Сан-Франциско Москва перераспределит нагрузку на другие консульские учреждения в этой стране, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.
"Если американцы закрыли генконсульство в Сан-Франциско, одно из старейших, в консульский округ которого входил штат Калифорния с большим количеством российских граждан и соотечественников, теперь станет вопрос о "перенарезке" консульских округов, и все, что раньше входило в консульский округ Сан-Франциско, будет передано в консульские округа других генконсульств. Эта работа сейчас уже ведется", — сообщил дипломат.
"Конечно, когда вчетвером (три генконсульства и консульский отдел посольства – ред.) делаешь ту работу, которую раньше делали пять РЗУ (российских загранучреждений), понятно, что на каждое подразделение будет увеличена нагрузка", — пояснил Писарев.
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