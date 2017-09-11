Александр Бречалов: от помощи подросткам до должности главы Удмуртии

ИЖЕВСК, 11 сен – РИА Новости, Рамиля Салихова. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов, которого после отставки главы Удмуртии Александра Соловьева Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона, выиграл выборы за пост главы республики.

Семья и работа

Александр Владимирович родом из Адыгеи, родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль. После школы с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище имени С.М.Штеменко. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина.

Служебную деятельность начал в авиационной дивизии особого назначения Чкаловского гарнизона, потом работал юрисконсультом в банковской системе. С декабря 2005 года Бречалов руководил региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" в Краснодарском крае.

С ноября 2012 года избран президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". С 2014 года Бречалов стал секретарем Общественной палаты РФ, а через год членом Совета при президенте РФ по противодействию коррупции.

С 2016 года он состоит в комиссии при президенте по определению кандидатур на присуждение госпремий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности, совете при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, по противодействию коррупции, а также в экспертном совете при правительстве страны.

В апреле 2017 года Бречалов стал врио главы Удмуртии по решению президента РФ Владимира Путина после того, как силовики арестовали руководителя республики Александра Соловьева по подозрению в получении взяток на сумму 140 миллионов рублей.

Александр Владимирович женат, с супругой воспитывают двух детей. Близнецы – дочь и сын в этом году пошли в 11 класс. Известно, что Бречалов занимается спортом, увлекается триатлоном. В 2013 году в Барселоне прошел классическую дистанцию триатлона: проплыл 3,86 километра, проехал на велосипеде 180 километров и пробежал более 42 километров. А в 2015 году пробежал Байкальский ледовый марафон, принял участие в марафоне в Карелии и переплыл Волгу на марафоне заплыва "Соединяя берега". В должности врио главы региона Бречалов заявил, что Удмуртия станет территорией спорта и пробежал 10 километров на Забеге добрых дел, который направлен на помощь в лечении и адаптации детей, страдающих редким и тяжёлым заболеванием буллезный эпидермолиз.

Эффективное правительство

После назначения Бречалова эксперты министерства финансов РФ по его просьбе проверили работу 13 министерств Удмуртии и выяснили, что чиновники неэффективно использовали бюджетные деньги в дорожном хозяйстве, при строительстве других объектов и предоставлению субсидий юридическим лицам.

Кроме того, проверяющие решили, что в республике раздута сеть органов власти, подведомственных учреждений, их функции часто дублируются, это снижает управляемость и эффективность трат. По мнению экспертов, социальные выплаты не всегда выплачивались действительно нуждающимся.

В регионе имеется около 700 незавершенных объектов строительства, по которым идет распыление бюджетных денег и наблюдается увеличение их стоимости. Также выявилось, что неэффективно идет работа с доходами. Финансисты предложили привести в порядок кадастровую оценку имущества и земельных участков – по отдельным направлениям она значительно занижена.

Второй частью претензий стала работа с бесхозным незарегистрированным имуществом. В республике около 260 таких объектов, которые функционируют и получают доходы, но не платят налоги в бюджет.

После того, как были озвучены результаты проверки, Бречалов решил взять под личное руководство правительство Удмуртии, отправив в отставку премьер-министра Виктора Савельева из старой команды Соловьева.

Причины кадрового решения он не стал объяснять, сказав лишь, что "к данному моменту помимо огромного госдолга Удмуртия имеет дефицит бюджета более 5 миллиардов рублей. Правительство пыталось провести работу по разумной оптимизации, но она не увенчалась успехом".

Кроме того Бречалов предупредил чиновников, что в новой команде правительства республики останутся только те министры, которые готовы работать по-новому – эффективно, ответственно, используя новые подходы и резервы.

Помощь трудным подросткам

Летом в Ижевске стартовал социальный проект "Наставничество", который направлен на социально-адаптивную помощь несовершеннолетним правонарушителям, Бречалов стал первым наставником воспитаннику центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Удмуртии. Оказалось, что для Бречалова это не первый опыт помощи молодым людям в трудной жизненной ситуации.

"Наставники должны не просто иметь одно желание помочь, но и быть психологически готовыми к рецидиву правонарушителя. У меня есть замечательный парень, с которым я работал, он был наказан за разбой, после освобождения у него был рецидив, но руки опускать нельзя при таких случаях. Сейчас он готовится пойти в армию. Это очень сложный проект, потому что у наставников есть своя работа, своя жизнь и семья, а наставничество – это общественная работа, она должна делаться от чистого сердца", – сказал Бречалов журналистам.

Аварийные бараки

В ходе "прямой линии" жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. После этого Путин лично приехал к женщине и поручил Бречалову до конца года переселить 11 семей, в том числе семью Анастасии, также глава государства попросил местные власти разобраться в ситуации с бараками в регионе.

После того, как история аварийного дома номер 33 на проезде Чапаева Ижевска стала известна всей стране, СУСК РФ по региону начало проверку соблюдения прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. К проверке подключилась и республиканская прокуратура.

"Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья – крайне важная, стратегическая. Россия – единственная страна в мире, которая взяла на себя такие обязательства перед гражданами, проживающими в ветхом жилфонде. Но степень важности, актуальности – это ещё и степень ответственности. Тему ответственности лиц, не обеспечивших выполнение программы в республике, будем обсуждать отдельно. Безусловно, важны были сроки, так как любые цифры ниже 100% – это невыполнение программы. В то же время крайне важно было сделать акцент на качестве. До сих пор имеем множество замечаний по тем домам, которые были построены ранее, - такой подход недопустим", - прокомментировал ситуацию Бречалов.

Перезагрузка отношений власти и бизнеса

В начале августа власти региона создали в республике Корпорацию развития Удмуртии, которая станет единым окном поддержки и продвижения как действующих предпринимателей, так и потенциальных инвесторов.

"В рамках корпорации поддержат действующих в регионе предпринимателей и обеспечат сопровождение новым инвесторам. Для минимизации контактов бизнеса и власти для предпринимателей любого уровня будет работать Front office. Также корпорация будет заниматься оценкой проектов на стадии их подачи через широкую сеть экспертов и федеральных институтов развития", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Бречалова.

При этом отмечается, что все формальные процедуры оценки проекта будут сведены к минимуму во временном отношении. Например, первый ответ будет получен в течение 24 часов, а решение о "поддержке или не поддержке" проекта – в течение 10 рабочих дней.

Как сообщили в правительстве региона, Корпорация не создается дополнительно к существующим институтам поддержки предпринимателей и инвесторов, а консолидирует все существующие формы и учреждения, оптимизируя и упрощая поддержку бизнеса.

В ближайшие годы власти региона ставят перед собой задачу расширять инвестиционную привлекательность республики, чтобы в бизнес вливались новые вложения, развивать промышленность, сельское хозяйство и работать над социальной сферой.