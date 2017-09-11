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Политика

Александр Бречалов: от помощи подросткам до должности главы Удмуртии

Сюжет:
Единый день голосования в России (188)
10:1111.09.2017
(обновлено: 10:14 11.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкАлександр Бречалов. Архивное фотоАлександр Бречалов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ИЖЕВСК, 11 сен – РИА Новости, Рамиля Салихова. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов, которого после отставки главы Удмуртии Александра Соловьева Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона, выиграл выборы за пост главы республики.

Семья и работа

Александр Бречалов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Бречалов возглавил Удмуртию с 78,16% голосов
Александр Владимирович родом из Адыгеи, родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль. После школы с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище имени С.М.Штеменко. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина.

Служебную деятельность начал в авиационной дивизии особого назначения Чкаловского гарнизона, потом работал юрисконсультом в банковской системе. С декабря 2005 года Бречалов руководил региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" в Краснодарском крае.

С ноября 2012 года избран президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". С 2014 года Бречалов стал секретарем Общественной палаты РФ, а через год членом Совета при президенте РФ по противодействию коррупции.

С 2016 года он состоит в комиссии при президенте по определению кандидатур на присуждение госпремий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности, совете при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, по противодействию коррупции, а также в экспертном совете при правительстве страны.

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Международные наблюдатели не обнаружили нарушений на выборах главы Удмуртии
В апреле 2017 года Бречалов стал врио главы Удмуртии по решению президента РФ Владимира Путина после того, как силовики арестовали руководителя республики Александра Соловьева по подозрению в получении взяток на сумму 140 миллионов рублей.

Александр Владимирович женат, с супругой воспитывают двух детей. Близнецы – дочь и сын в этом году пошли в 11 класс. Известно, что Бречалов занимается спортом, увлекается триатлоном. В 2013 году в Барселоне прошел классическую дистанцию триатлона: проплыл 3,86 километра, проехал на велосипеде 180 километров и пробежал более 42 километров. А в 2015 году пробежал Байкальский ледовый марафон, принял участие в марафоне в Карелии и переплыл Волгу на марафоне заплыва "Соединяя берега". В должности врио главы региона Бречалов заявил, что Удмуртия станет территорией спорта и пробежал 10 километров на Забеге добрых дел, который направлен на помощь в лечении и адаптации детей, страдающих редким и тяжёлым заболеванием буллезный эпидермолиз.

Эффективное правительство

После назначения Бречалова эксперты министерства финансов РФ по его просьбе проверили работу 13 министерств Удмуртии и выяснили, что чиновники неэффективно использовали бюджетные деньги в дорожном хозяйстве, при строительстве других объектов и предоставлению субсидий юридическим лицам.

Единый день голосования в России
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкВсего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Омске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкГубернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.Курсант Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
© РИА Новости / Андрей ВасильевПерейти в фотобанкВ Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.Временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков на избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Андрей Васильев
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В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВрио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.Военнослужащие в единый день голосования на избирательном участке №268 в Калининграде. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.Местные жители на избирательном участке №288 в селении Рошни-чу в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкБолее 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.Местные жители на избирательном участке №288 в селении Рошни-чу в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкДля граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.Жители поселка Роза во время голосования на дому в день выборов депутатов в поселковый Совет. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкОбщественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в единый день голосования на избирательном участке №142 в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПеред единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
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Кроме того, проверяющие решили, что в республике раздута сеть органов власти, подведомственных учреждений, их функции часто дублируются, это снижает управляемость и эффективность трат. По мнению экспертов, социальные выплаты не всегда выплачивались действительно нуждающимся.

В регионе имеется около 700 незавершенных объектов строительства, по которым идет распыление бюджетных денег и наблюдается увеличение их стоимости. Также выявилось, что неэффективно идет работа с доходами. Финансисты предложили привести в порядок кадастровую оценку имущества и земельных участков – по отдельным направлениям она значительно занижена.

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым. 27 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин попросил главу Удмуртии разобраться с бараками в регионе
Второй частью претензий стала работа с бесхозным незарегистрированным имуществом. В республике около 260 таких объектов, которые функционируют и получают доходы, но не платят налоги в бюджет.

После того, как были озвучены результаты проверки, Бречалов решил взять под личное руководство правительство Удмуртии, отправив в отставку премьер-министра Виктора Савельева из старой команды Соловьева.

Причины кадрового решения он не стал объяснять, сказав лишь, что "к данному моменту помимо огромного госдолга Удмуртия имеет дефицит бюджета более 5 миллиардов рублей. Правительство пыталось провести работу по разумной оптимизации, но она не увенчалась успехом".

Кроме того Бречалов предупредил чиновников, что в новой команде правительства республики останутся только те министры, которые готовы работать по-новому – эффективно, ответственно, используя новые подходы и резервы.

Помощь трудным подросткам

Первый в России инклюзивный семейный лагерь открылся в Удмуртии
© Фото предоставлено Программой «Лыжи мечты»
Первый в России инклюзивный семейный лагерь открылся в Удмуртии
Летом в Ижевске стартовал социальный проект "Наставничество", который направлен на социально-адаптивную помощь несовершеннолетним правонарушителям, Бречалов стал первым наставником воспитаннику центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Удмуртии. Оказалось, что для Бречалова это не первый опыт помощи молодым людям в трудной жизненной ситуации.

"Наставники должны не просто иметь одно желание помочь, но и быть психологически готовыми к рецидиву правонарушителя. У меня есть замечательный парень, с которым я работал, он был наказан за разбой, после освобождения у него был рецидив, но руки опускать нельзя при таких случаях. Сейчас он готовится пойти в армию. Это очень сложный проект, потому что у наставников есть своя работа, своя жизнь и семья, а наставничество – это общественная работа, она должна делаться от чистого сердца", – сказал Бречалов журналистам.

Аварийные бараки

В ходе "прямой линии" жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. После этого Путин лично приехал к женщине и поручил Бречалову до конца года переселить 11 семей, в том числе семью Анастасии, также глава государства попросил местные власти разобраться в ситуации с бараками в регионе.

Александр Бречалов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биография Александра Бречалова
После того, как история аварийного дома номер 33 на проезде Чапаева Ижевска стала известна всей стране, СУСК РФ по региону начало проверку соблюдения прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. К проверке подключилась и республиканская прокуратура.

"Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья – крайне важная, стратегическая. Россия – единственная страна в мире, которая взяла на себя такие обязательства перед гражданами, проживающими в ветхом жилфонде. Но степень важности, актуальности – это ещё и степень ответственности. Тему ответственности лиц, не обеспечивших выполнение программы в республике, будем обсуждать отдельно. Безусловно, важны были сроки, так как любые цифры ниже 100% – это невыполнение программы. В то же время крайне важно было сделать акцент на качестве. До сих пор имеем множество замечаний по тем домам, которые были построены ранее, - такой подход недопустим", - прокомментировал ситуацию Бречалов.

Перезагрузка отношений власти и бизнеса

В начале августа власти региона создали в республике Корпорацию развития Удмуртии, которая станет единым окном поддержки и продвижения как действующих предпринимателей, так и потенциальных инвесторов.

Здание Госсовета Удмуртии. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Глухов
Эксперты выявили неэффективное использование бюджетных средств в Удмуртии
"В рамках корпорации поддержат действующих в регионе предпринимателей и обеспечат сопровождение новым инвесторам. Для минимизации контактов бизнеса и власти для предпринимателей любого уровня будет работать Front office. Также корпорация будет заниматься оценкой проектов на стадии их подачи через широкую сеть экспертов и федеральных институтов развития", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Бречалова.

При этом отмечается, что все формальные процедуры оценки проекта будут сведены к минимуму во временном отношении. Например, первый ответ будет получен в течение 24 часов, а решение о "поддержке или не поддержке" проекта – в течение 10 рабочих дней.

Как сообщили в правительстве региона, Корпорация не создается дополнительно к существующим институтам поддержки предпринимателей и инвесторов, а консолидирует все существующие формы и учреждения, оптимизируя и упрощая поддержку бизнеса.

В ближайшие годы власти региона ставят перед собой задачу расширять инвестиционную привлекательность республики, чтобы в бизнес вливались новые вложения, развивать промышленность, сельское хозяйство и работать над социальной сферой.

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