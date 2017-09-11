Четыре партии прошли в заксобрание Пензенской области

САРАТОВ, 11 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" набрала 68,99% голосов избирателей на выборах в законодательное собрание Пензенской области по итогам подсчета 100% бюллетеней, также в парламент прошли КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", сообщили РИА Новости в облизбиркоме.

По словам собеседника агентства, КПРФ получила 13,14% голосов, ЛДПР — 7,01%, "Справедливая Россия" - 5,46%. "Партия пенсионеров России", "Партия за справедливость", Российская экологическая партия "Зеленые", "Патриоты России", партии "Социальной защиты" и "Родина" не преодолели пятипроцентный барьер.

Кроме того, отметили в избиркоме, по всем одномандатным округам победили представители партии "Единая Россия".

Заксобрание Пензенской области шестого созыва будет состоять из 36 депутатов, из них 18 — избранных по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам. В парламенте пятого созыва были представлены только "Единая Россия" и КПРФ.