Четыре партии прошли в заксобрание Пензенской области

САРАТОВ, 11 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" набрала 68,99% голосов избирателей на выборах в законодательное собрание Пензенской области по итогам подсчета 100% бюллетеней, также в парламент прошли КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
Кроме того, отметили в избиркоме, по всем одномандатным округам победили представители партии "Единая Россия".
Заксобрание Пензенской области шестого созыва будет состоять из 36 депутатов, из них 18 — избранных по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам. В парламенте пятого созыва были представлены только "Единая Россия" и КПРФ.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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