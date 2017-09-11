Путин наградил Кисляка орденом Александра Невского

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-посла России в США Сергея Кисляка за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ наградить: орденом Александра Невского Кисляка Сергея Ивановича — чрезвычайного и полномочного посла РФ, город Москва", — говорится в документе.

Кисляк руководил российской дипмиссией в США с 2009 года. В июле врио главы Мордовии Владимир Волков, предварительно победивший на выборах 10 сентября, назвал Кисляка в числе трех претендентов на пост сенатора, также в список вошли главный федеральный инспектор по Мордовии Владимир Сезганов и глава Саранска Петр Тултаев.