СМИ рассказали, кто может стать новым главой Россотрудничества

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Новым руководителем Россотрудничества уже в октябре может стать посол по особым поручениям МИД России, экс-постпред РФ при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

В июле глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что кандидатура Элеоноры Митрофановой рассматривается на должность главы Россотрудничества. Тогда же сообщалось, что нынешняя глава Россотрудничества Любовь Глебова может в сентябре покинуть свой пост и стать представителем от Удмуртии в Совете Федерации.

"Вопрос о назначении Элеоноры Валентиновны фактически согласован", — сообщил газете дипломатический источник.

Как отмечает газета, смена главы Россотрудничества, которое подведомственно МИДу, может состояться уже в октябре.

Митрофанова занимает пост посла по особым поручениям с октября 2016 года. В частности она курирует проблематику Всемирного наследия ЮНЕСКО, поддержки русского языка в мире, гендерного равенства. В 2003-2004 году была замминистра иностранных дел, в частности в ее ведении находилась деятельность Росзарубежцентра. С 2009 по 2016 год Митрофанова работала в должности Постоянного представителя России при ЮНЕСКО в Париже.