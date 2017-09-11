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Политика

Губернатор Куйвашев продолжит развивать крупные проекты на Среднем Урале

Сюжет:
Единый день голосования в России (164)
08:1411.09.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Одержав победу на выборах губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев начал свою вторую "пятилетку" в региональной власти. Под его руководством Средний Урал завершит второе десятилетие XXI века и вступит в 2020-е, имея за плечами ряд успехов и определенный груз проблем.

Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Макс Ветров
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Единый день голосования в России
Предвыборная гонка была довольно интересной. О своем намерении участвовать в "схватке" заявили такие колоритные личности как Евгений Ройзман, ранее – известный в Екатеринбурге борец с наркоторговлей, а ныне – председатель городской думы, и работавшая воспитательницей в детском саду уроженка Курганской области Евгения Чудновец, отсидевшая несколько месяцев за репост видеоролика на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В итоге Ройзман не прошел муниципальный фильтр, а Чудновец потеряла часть документов, и ее не допустили даже до регистрации в качестве кандидата.

В конце концов, на финишной прямой оказались шестеро – Куйвашев, "делегированный" партией "Единая Россия", Алексей Парфенов от КПРФ, Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Константин Киселев от "Зеленых" и Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров".

От слесарного дела до полпредства

Поселок Луговской, основанный спецпереселенцами, расположен западнее Ханты-Мансийска, чуть ниже слияния двух легендарных сибирских рек – Иртыша и Оби. Вокруг тайга и болота, редкая сетка мансийских и хантыйских летовий и зимовок. По данным на 2010-й в Луговском числились полторы тысячи жителей. Иными словами, в советское время, да и сейчас - самый настоящий "фронтир". Именно там в марте 1971 года родился будущий свердловский губернатор.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Биография Евгения Куйвашева
Окончив сельскую среднюю школу, Куйвашев устроился слесарем в трест "Сургутремстрой". Правда, числился он там недолго и ушел на два года в армию. После службы в вооруженных силах к слесарному делу уже не вернулся. Домой он приехал в 1991-м. Записался методистом в сургутское управление технологического транспорта, тогда же поступил в тобольское медучилище на специальность "стоматолог-ортодонт". Затем трудился зубным техником в поселке Пойковском, что возле Нефтеюганска, заместителем руководителя отделения Союза ветеранов Афганистана, машинистом бетономешалки, монтажником-высотником, юрисконсультом.

Во второй половине 1990-х Куйвашев оказался в администрации Пойковского. В его активе - диплом Московского военного института Федеральной погранслужбы, преподавание в филиале Тюменского госуниверситета и прослушивание лекций в Йельском университете в США.

В 2004-м линия судьбы "паренька из Луговского" делает очередной крюк, московский. Правда, задержался Евгений Владимирович в столице, на посту замначальника городского управления судебных приставов, не на продолжительный отрезок времени. Уже в следующем году он улетает обратно, в Западную Сибирь, где становится сперва главой Тобольска, а затем Тюмени. В 2011-м очередной шаг наверх – должность уральского полпреда.

Единый день голосования в России
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкВсего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Омске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкГубернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.Курсант Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
© РИА Новости / Андрей ВасильевПерейти в фотобанкВ Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.Временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков на избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Андрей Васильев
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В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВрио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.Военнослужащие в единый день голосования на избирательном участке №268 в Калининграде. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.Местные жители на избирательном участке №288 в селении Рошни-чу в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкБолее 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.Местные жители на избирательном участке №288 в селении Рошни-чу в единый день голосования. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкДля граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.Жители поселка Роза во время голосования на дому в день выборов депутатов в поселковый Совет. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкОбщественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в единый день голосования на избирательном участке №142 в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПеред единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
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Первая "пятилетка"

Поздно вечером 1 декабря 2011-го свердловские информационные агентства выставили срочную новость – под Красноуральском в ДТП попал руководитель области Александр Мишарин, получивший серьезные травмы. Лечился пострадавший в Германии, а затем в Москве и уже в мае 2012-го подал заявление о досрочной отставке. В конце месяца по представлению президента Владимира Путина губернатором Среднего Урала был утвержден Куйвашев.

Евгений Куйвашев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области
За первые пять лет Куйвашева у руля области прослеживаются результаты планомерной постепенной работы. Например, областной бюджет пять лет назад составлял 154,7 миллиарда рублей, в 2016-м – 190,9. Размер средней зарплаты свердловчан: четыре года назад - 27 тысяч рублей с лишним, а в конце прошлого – почти 32 тысячи. Аналогичная картина, характеризуемая медленным, но неуклонным ростом, наблюдается в жилищном строительстве. Если в 2010-м на Среднем Урале сдали один миллион 770 тысяч "квадратов", то в 2016-м – два миллиона 107 тысяч.

По отношению к различным крупным проектам Куйвашев выступил продолжателем дела Мишарина и Эдуарда Росселя. В первую очередь речь идет о выставках Russia Arms Expo, "Оборона и защита", "Иннопром", подготовке к мировому футбольному чемпионату 2018 года.

Задачи второго срока

Стоящие перед ним после выборов задачи можно условно разделить на две категории: глобальные и локальные. Из глобальных – новый "Иннопром", на сей раз в партнерстве с Южной Кореей, чемпионат по футболу, задел для "Экспо-2025".

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Под лупой и микроскопом": как в России прошел единый день голосования
Из локальных – прежде всего, вопрос о второй ветке екатеринбургского метро, являющийся чуть ли не "альфой и омегой" для столицы Среднего Урала. Другая, не менее важная тема – прокладка трамвайной линии от административного центра области до Верхней Пышмы, а если брать шире – объединение этого мегаполиса и его городов-спутников. Кроме того, по-прежнему остаются актуальными судьба недостроенной телебашни и планов по возведению православного храма в акватории Городского пруда Екатеринбурга.

Не исключено, что, помимо прочего, от решения указанных задач будет зависеть политическая биография Евгения Куйвашева после 2022 года.

За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> 

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>

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