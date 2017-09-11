Губернатор Куйвашев продолжит развивать крупные проекты на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Одержав победу на выборах губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев начал свою вторую "пятилетку" в региональной власти. Под его руководством Средний Урал завершит второе десятилетие XXI века и вступит в 2020-е, имея за плечами ряд успехов и определенный груз проблем.
Предвыборная гонка была довольно интересной. О своем намерении участвовать в "схватке" заявили такие колоритные личности как Евгений Ройзман, ранее – известный в Екатеринбурге борец с наркоторговлей, а ныне – председатель городской думы, и работавшая воспитательницей в детском саду уроженка Курганской области Евгения Чудновец, отсидевшая несколько месяцев за репост видеоролика на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В итоге Ройзман не прошел муниципальный фильтр, а Чудновец потеряла часть документов, и ее не допустили даже до регистрации в качестве кандидата.
В конце концов, на финишной прямой оказались шестеро – Куйвашев, "делегированный" партией "Единая Россия", Алексей Парфенов от КПРФ, Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Константин Киселев от "Зеленых" и Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров".
От слесарного дела до полпредства
Поселок Луговской, основанный спецпереселенцами, расположен западнее Ханты-Мансийска, чуть ниже слияния двух легендарных сибирских рек – Иртыша и Оби. Вокруг тайга и болота, редкая сетка мансийских и хантыйских летовий и зимовок. По данным на 2010-й в Луговском числились полторы тысячи жителей. Иными словами, в советское время, да и сейчас - самый настоящий "фронтир". Именно там в марте 1971 года родился будущий свердловский губернатор.
Окончив сельскую среднюю школу, Куйвашев устроился слесарем в трест "Сургутремстрой". Правда, числился он там недолго и ушел на два года в армию. После службы в вооруженных силах к слесарному делу уже не вернулся. Домой он приехал в 1991-м. Записался методистом в сургутское управление технологического транспорта, тогда же поступил в тобольское медучилище на специальность "стоматолог-ортодонт". Затем трудился зубным техником в поселке Пойковском, что возле Нефтеюганска, заместителем руководителя отделения Союза ветеранов Афганистана, машинистом бетономешалки, монтажником-высотником, юрисконсультом.
Во второй половине 1990-х Куйвашев оказался в администрации Пойковского. В его активе - диплом Московского военного института Федеральной погранслужбы, преподавание в филиале Тюменского госуниверситета и прослушивание лекций в Йельском университете в США.
В 2004-м линия судьбы "паренька из Луговского" делает очередной крюк, московский. Правда, задержался Евгений Владимирович в столице, на посту замначальника городского управления судебных приставов, не на продолжительный отрезок времени. Уже в следующем году он улетает обратно, в Западную Сибирь, где становится сперва главой Тобольска, а затем Тюмени. В 2011-м очередной шаг наверх – должность уральского полпреда.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Первая "пятилетка"
Поздно вечером 1 декабря 2011-го свердловские информационные агентства выставили срочную новость – под Красноуральском в ДТП попал руководитель области Александр Мишарин, получивший серьезные травмы. Лечился пострадавший в Германии, а затем в Москве и уже в мае 2012-го подал заявление о досрочной отставке. В конце месяца по представлению президента Владимира Путина губернатором Среднего Урала был утвержден Куйвашев.
За первые пять лет Куйвашева у руля области прослеживаются результаты планомерной постепенной работы. Например, областной бюджет пять лет назад составлял 154,7 миллиарда рублей, в 2016-м – 190,9. Размер средней зарплаты свердловчан: четыре года назад - 27 тысяч рублей с лишним, а в конце прошлого – почти 32 тысячи. Аналогичная картина, характеризуемая медленным, но неуклонным ростом, наблюдается в жилищном строительстве. Если в 2010-м на Среднем Урале сдали один миллион 770 тысяч "квадратов", то в 2016-м – два миллиона 107 тысяч.
По отношению к различным крупным проектам Куйвашев выступил продолжателем дела Мишарина и Эдуарда Росселя. В первую очередь речь идет о выставках Russia Arms Expo, "Оборона и защита", "Иннопром", подготовке к мировому футбольному чемпионату 2018 года.
Задачи второго срока
Стоящие перед ним после выборов задачи можно условно разделить на две категории: глобальные и локальные. Из глобальных – новый "Иннопром", на сей раз в партнерстве с Южной Кореей, чемпионат по футболу, задел для "Экспо-2025".
Из локальных – прежде всего, вопрос о второй ветке екатеринбургского метро, являющийся чуть ли не "альфой и омегой" для столицы Среднего Урала. Другая, не менее важная тема – прокладка трамвайной линии от административного центра области до Верхней Пышмы, а если брать шире – объединение этого мегаполиса и его городов-спутников. Кроме того, по-прежнему остаются актуальными судьба недостроенной телебашни и планов по возведению православного храма в акватории Городского пруда Екатеринбурга.
Не исключено, что, помимо прочего, от решения указанных задач будет зависеть политическая биография Евгения Куйвашева после 2022 года.
За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>