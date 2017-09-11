Губернатор Куйвашев продолжит развивать крупные проекты на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в единый день голосования на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 10 сентября 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Одержав победу на выборах губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев начал свою вторую "пятилетку" в региональной власти. Под его руководством Средний Урал завершит второе десятилетие XXI века и вступит в 2020-е, имея за плечами ряд успехов и определенный груз проблем.

Предвыборная гонка была довольно интересной. О своем намерении участвовать в "схватке" заявили такие колоритные личности как Евгений Ройзман, ранее – известный в Екатеринбурге борец с наркоторговлей, а ныне – председатель городской думы, и работавшая воспитательницей в детском саду уроженка Курганской области Евгения Чудновец, отсидевшая несколько месяцев за репост видеоролика на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В итоге Ройзман не прошел муниципальный фильтр, а Чудновец потеряла часть документов, и ее не допустили даже до регистрации в качестве кандидата.

В конце концов, на финишной прямой оказались шестеро – Куйвашев, "делегированный" партией "Единая Россия", Алексей Парфенов от КПРФ, Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Константин Киселев от "Зеленых" и Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров".

От слесарного дела до полпредства

Поселок Луговской, основанный спецпереселенцами, расположен западнее Ханты-Мансийска, чуть ниже слияния двух легендарных сибирских рек – Иртыша и Оби. Вокруг тайга и болота, редкая сетка мансийских и хантыйских летовий и зимовок. По данным на 2010-й в Луговском числились полторы тысячи жителей. Иными словами, в советское время, да и сейчас - самый настоящий "фронтир". Именно там в марте 1971 года родился будущий свердловский губернатор.

Окончив сельскую среднюю школу, Куйвашев устроился слесарем в трест "Сургутремстрой". Правда, числился он там недолго и ушел на два года в армию. После службы в вооруженных силах к слесарному делу уже не вернулся. Домой он приехал в 1991-м. Записался методистом в сургутское управление технологического транспорта, тогда же поступил в тобольское медучилище на специальность "стоматолог-ортодонт". Затем трудился зубным техником в поселке Пойковском, что возле Нефтеюганска, заместителем руководителя отделения Союза ветеранов Афганистана, машинистом бетономешалки, монтажником-высотником, юрисконсультом.

Во второй половине 1990-х Куйвашев оказался в администрации Пойковского. В его активе - диплом Московского военного института Федеральной погранслужбы, преподавание в филиале Тюменского госуниверситета и прослушивание лекций в Йельском университете в США.

В 2004-м линия судьбы "паренька из Луговского" делает очередной крюк, московский. Правда, задержался Евгений Владимирович в столице, на посту замначальника городского управления судебных приставов, не на продолжительный отрезок времени. Уже в следующем году он улетает обратно, в Западную Сибирь, где становится сперва главой Тобольска, а затем Тюмени. В 2011-м очередной шаг наверх – должность уральского полпреда.

Первая "пятилетка"

Поздно вечером 1 декабря 2011-го свердловские информационные агентства выставили срочную новость – под Красноуральском в ДТП попал руководитель области Александр Мишарин, получивший серьезные травмы. Лечился пострадавший в Германии, а затем в Москве и уже в мае 2012-го подал заявление о досрочной отставке. В конце месяца по представлению президента Владимира Путина губернатором Среднего Урала был утвержден Куйвашев.

За первые пять лет Куйвашева у руля области прослеживаются результаты планомерной постепенной работы. Например, областной бюджет пять лет назад составлял 154,7 миллиарда рублей, в 2016-м – 190,9. Размер средней зарплаты свердловчан: четыре года назад - 27 тысяч рублей с лишним, а в конце прошлого – почти 32 тысячи. Аналогичная картина, характеризуемая медленным, но неуклонным ростом, наблюдается в жилищном строительстве. Если в 2010-м на Среднем Урале сдали один миллион 770 тысяч "квадратов", то в 2016-м – два миллиона 107 тысяч.

По отношению к различным крупным проектам Куйвашев выступил продолжателем дела Мишарина и Эдуарда Росселя. В первую очередь речь идет о выставках Russia Arms Expo, "Оборона и защита", "Иннопром", подготовке к мировому футбольному чемпионату 2018 года.

Задачи второго срока

Стоящие перед ним после выборов задачи можно условно разделить на две категории: глобальные и локальные. Из глобальных – новый "Иннопром", на сей раз в партнерстве с Южной Кореей, чемпионат по футболу, задел для "Экспо-2025".

Из локальных – прежде всего, вопрос о второй ветке екатеринбургского метро, являющийся чуть ли не "альфой и омегой" для столицы Среднего Урала. Другая, не менее важная тема – прокладка трамвайной линии от административного центра области до Верхней Пышмы, а если брать шире – объединение этого мегаполиса и его городов-спутников. Кроме того, по-прежнему остаются актуальными судьба недостроенной телебашни и планов по возведению православного храма в акватории Городского пруда Екатеринбурга.

Не исключено, что, помимо прочего, от решения указанных задач будет зависеть политическая биография Евгения Куйвашева после 2022 года.

За проведением единого дня голосования следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>