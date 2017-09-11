Врио главы Карелии Парфенчиков побеждает на губернаторских выборах

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сен — РИА Новости. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона, набрав 61,34% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют данные ЦИК республики.

Второе место занимает кандидат от "Справедливой России" Ирина Петеляева с 18,05% голосов, на третьем кандидат от КПРФ Евгений Ульянов с 12,13%, на четвертом месте кандидат от ЛДПР Евгений Беседный с 5,68% голосов.

Явка составила 29,23%.

В Карелии в единый день голосования состоялись досрочные выборы главы республики, а также выборы в органы местного самоуправления. Время работы избирательных участков в Карелии было увеличено на два часа: они работали с 8.00 до 22.00.

Прямые выборы главы Карелии прошли впервые с 2002 года.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона.