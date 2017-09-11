Цыденов одержал победу на выборах главы Бурятии

Единый день голосования в России (147)

УЛАН-УДЭ, 11 сен — РИА Новости. Единоросс Алексей Цыденов побеждает на выборах главы Бурятии с 87,44% голосов, свидетельствуют данные обработки 100% протоколов.

По данным на сайте избиркома Бурятии, за ним идет Батодалай Багдаев от "Коммунистов России" - 5,15%, у Сергея Дороша (ЛДПР) — 4,39%.

В воскресенье в Бурятии выбирали главу региона, глав муниципальных образований и депутатов на районном уровне. По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 713 тысяч избирателей, голосование прошло на 839 участках.