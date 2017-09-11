Единороссы лидируют на муниципальных выборах в Горно-Алтайске и в Барнауле

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

БАРНАУЛ, 11 сен — РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" после обработки 90% протоколов лидируют на муниципальных выборах в Барнауле и Горно-Алтайске.

Согласно данным "ГАС Выборы", выдвиженцы "Единой России" лидируют во всех десяти одномандатных округах по выборам в горсовет в Горно-Алтайске. По партийным спискам "Единая Россия" получили поддержку 47,1% избирателей, на втором месте КПРФ (19,2%), на третьем и четвертом – "Родина" и ЛДПР, разница между которыми составляет незначительна (11,97% и 11,92% соответственно), на последнем месте – "Справедливая Россия" (6,73%). Судя по всему, все эти партии будут допущены к распределению мандатов в горсовете.

По данным "ГАС Выборы", на выборах депутатов в Барнауле также лидируют кандидаты от партии "Единая Россия". Жители смогли выбрать 40 депутатов представительного органа: 20 — по одномандатным округам и 20 – по партийным спискам.

Согласно данным, по единому округу партия "Единая Россия" набрала 49,29% голосов избирателей. На втором месте – КПРФ (16,48%). 13,19% получила "Справедливая Россия", 13,03% — ЛДПР, 4,02% — "Яблоко", 1,19% — "Патриоты России".

В Барнауле средняя явка составила 17,71%, Бийске – 18,32%, Заринске – 18,24%, Рубцовске – 19,28%, городе Яровое – 17,61%. В ряде районов Алтайского края средняя явка превысила отметку в 30%.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>

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