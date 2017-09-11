Васильев продолжает сохранять лидерство на выборах главы Кировской области

Единый день голосования в России (147)

КИРОВ, 11 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына. Врио губернатора Кировской области единоросс Игорь Васильев после обработки 83% протоколов получает около 64% голосов избирателей на выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь облизбиркома Роман Козьмин.

В Кировской области в единый день голосования 10 сентября прошли выборы губернатора. На должность губернатора кроме Васильева претендуют Николай Барсуков ("Коммунисты России"), Сергей Мамаев (КПРФ) и Кирилл Черкасов (ЛДПР).

По данным избиркома Кировской области, на 18.00 мск явка на выборах губернатора области составила 27,18%.

"Обработано примерно 83% протоколов. Барсуков набирает 4,26%, Васильев - 63,94%, Мамаев - 19,81%, Черкасов - 9,48%", - сказал Козьмин.