Савченко победил на выборах главы Белгородской области

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора единоросс Евгений Савченко побеждает на выборах главы Белгородской области после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные системы "Выборы".

Савченко набирает 69,29%, Станислав Панов (КПРФ) - 15,95%, Константин Климашевский (ЛДПР) - 8,14% и Эдуард Чаусов ("Ветераны России") - 4,26%.

Савченко набрал большинство голосов во всех районах Белгородской области за исключением Старооскольского городского округа, где за коммуниста Панова проголосовали более 40%,, за Савченко здесь голоса отдали около 37%.

Савченко уже дважды (в 1993 и 2007) назначался и четыре раза (в 1995, 1999, 2003, 2012) избирался главой Белгородской области. На предыдущих губернаторских выборах в 2012 году он набрал 77,64%.

В Белгородской области в единый день голосования состоялись выборы главы региона, довыборы в областную думу, а также выборы депутатов Губкинского и Старооскольского городских округов.