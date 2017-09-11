Сахалин подвел итоги выборов в областную думу

Единый день голосования в России (133)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. "Единая Россия" победила на выборах в парламент Сахалинской области, набрав по партийным спискам 44,64% голосов, сообщила журналистам в понедельник председатель региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова.

"Единая Россия" набрала большее количество голосов избирателей – 44,64%. Свои голоса за партию отдали более 44 тысяч сахалинцев и курильчан", — рассказала Черкасова.

На втором месте – КПРФ с 16,5% голосов (16 тысяч человек), на третьем – ЛДПР с 13,2% (12,9 тысячи человек). "Единая Россия" получила девять мандатов, КПРФ – три и ЛДПР – два.

Явка составила чуть более 25%. В 2012 году, когда в Сахалинской области избирали предыдущий состав областной думы, явка на выборы составила 24,04%. Тогда на выборах проголосовали 94820 человек.

По одномандатным округам избрались десять кандидатов от "Единой России", один от КПРФ и три самовыдвиженца.

На 28 депутатских кресел претендовали 337 человек, из них 74 – по 14 одномандатным округам, остальные – по партийным спискам по единому избирательному округу (тоже избирались 14 депутатов). Дума седьмого созыва избрана на пять лет.