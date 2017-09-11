Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области с 64% голосов

КИРОВ, 11 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына. Врио губернатора Кировской области единоросс Игорь Васильев после обработки 51% протоколов набирает почти 64% голосов избирателей на выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь облизбиркома Роман Козьмин.

В Кировской области в единый день голосования 10 сентября прошли выборы губернатора. На должность губернатора области, кроме Васильева, которого выдвинула "Единая Россия", претендуют представители еще трех партий: Николай Барсуков ("Коммунисты России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Кирилл Черкасов (ЛДПР).

"К настоящему времени обработаны 51% протоколов. Барсуков набирает 4,21%, Васильев - 63,89%, Мамаев - 20,25%, Черкасов - 9,26%", - сказал Козьмин. По его словам, согласно обработанным протоколам, явка на выборах губернатора составила 31,8%, но в результате подсчета она, скорее всего, несколько снизится.