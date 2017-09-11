Волков сохраняет лидерство на выборах главы Мордовии

Единый день голосования в России (133)

САРАНСК, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Мордовии единоросс Владимир Волков сохраняет лидерство на губернаторских выборах по итогам обработки более 80% протоколов участковых избирательных комиссий.

В воскресенье в Мордовии прошли выборы главы республики, борьбу за этот пост вели пять кандидатов.

По данным республиканского центризбиркома, обработаны 80,13% протоколов участковых комиссий. Так, за Волкова проголосовали 89,95%, за президента группы компаний ИМТ Дмитрия Кузякина (КПРФ) - 3,97%, за депутата регионального госсобрания Евгения Тюрина (ЛДПР) - 3,58%, за доцента местного университета Тимура Гераськина (СР) - 1,4% и за директора саранского "Горремдорстрой" Петра Вельмакина (Партия мира и единства) - 0,65%.