Куйвашев лидирует на выборах главы Свердловской области с 61% голосов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Единоросс Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы Свердловской области с 61% голосов, сообщает в понедельник региональная избирательная комиссия по результатам обработки 84% протоколов.

По информации комиссии, по состоянию на 02.00 (00.00 мск) обработаны 2123 протоколов участковых избирательных комиссий из 2542 (83,52%). Явка избирателей составила 35,60%.

"Голоса избирателей распределились следующим образом: Ионин Дмитрий Александрович (от СР) – 9,47%, Киселев Константин Викторович (от "Зеленых") – 4,84%, Куйвашев Евгений Владимирович – 61,22%, Парфенов Алексей Александрович (от КПРФ) – 12,06%, Сергин Дмитрий Рифович (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) – 4,27%, Торощин Игорь Андреевич (от ЛДПР) – 5,22%", - уточняет ведомство.