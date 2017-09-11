На выборах губернатора Саратовской области лидирует Радаев с 75% голосов

Единый день голосования в России (122)

САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, представляющий "Единую Россию", набирает 75,41% голосов на выборах главы региона после обработки 51,03% протоколов участковых избирательных комиссий, передает корреспондент РИА Новости из избирательной комиссии области.

Экс-депутат Госдумы (КПРФ) Ольга Алимова получает 15,6% голосов, член координационного совета реготделения ЛДПР Станислав Денисенко - 5,26%, главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России" - 2,35% голосов. Средняя предварительная явка составила 57,28% избирателей.

Выборы губернатора Саратовской области последний раз проводились в 2000 году. Тогда итоговая явка составила 74,99%, победивший на выборах Дмитрий Аяцков получил голоса 67,26% избирателей.