В Севастополе подсчитали более 50% бюллетеней

Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке. Архивное фото

Переносная урна для голосования на дому на избирательном участке. Архивное фото

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников лидирует с 72% голосов после обработки протоколов более чем половины избирательных комиссий города, сказал журналистам глава городской избирательной комиссии Александр Петухов.

За должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах боролись пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от "Патриотов России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением "Единой России".

"На 24 часа у нас обработаны бюллетени с 96 участков (при общем числе 184), это составляет 52% от общего количества участков. У нас есть предварительные данные о количестве голосов, которые отданы за каждого из кандидатов. Ермаков – чуть более2% голосов, Журавлев – 7,2 %, Кияшко – 15,92%, Кряжев – 0,46% и Овсяников – 72, 28%", - сообщил Петухов.

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