Врио главы Удмуртии Бречалов набирает более 77% голосов на выборах

ИЖЕВСК, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов набирает 77,84% голосов на выборах руководителя региона после обработки 82,16% протоколов, сообщил журналистам представитель регионального избиркома.

"82,16% обработаны протоколов, Бречалов набирает 77,84%",- сообщил собеседник.

По его данным, Владимир Бодров от КПРФ набирает 8,79%, Фарид Юнусов от СР - 5,04%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 3,23% и Андрей Иванов от Коммунистической партии социальной справедливости - 2,50%.