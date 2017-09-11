БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Врио губернатора единоросс Евгений Савченко лидирует на выборах главы Белгородской области после обработки 83,28% протоколов, свидетельствуют данные системы "Выборы".

Савченко набирает 68,61%, Станислав Панов (КПРФ) - 16,52%, Константин Климашевский (ЛДПР) - 8,18% и Эдуард Чаусов ("Ветераны России") - 4,31%.

В Белгородской области в единый день голосования состоялись выборы главы региона, довыборы в областную думу, а также выборы депутатов Губкинского и Старооскольского городских округов. В 8 утра здесь открылись 1262 участка, 20 из которых временные. Все постоянные избирательные участки оборудованы считывателями QR-кодов.

На пост главы региона претендуют Савченко, возглавляющий регион с 1993 года. До этого главой области он дважды назначался (в 1993 и 2007) и четыре раза избирался (в 1995, 1999, 2003 и 2012). В данный момент он временно исполняет обязанности главы региона. Конкуренцию Савченко составят гендиректор строительной фирмы Чаусов ("Ветераны России"), помощник депутата Госдумы Климашевский (ЛДПР) и депутат белгородской облдумы Панов (КПРФ).