Врио главы Карелии Парфенчиков набирает более 59% голосов на выборах

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков набирает 59,82% голосов на выборах главы региона после обработки 12,18% протоколов участковых избирательных комиссий, передает корреспондент РИА Новости из ЦИК республики.

Кандидат от КПРФ Евгений Ульянов набирает 11,7% голосов, Ирина Петеляева ("Справедливая Россия") - 18,94%, Евгений Беседный (ЛДПР) - 6,18%.

В Карелии в единый день голосования состоялись досрочные выборы главы республики, а также выборы в органы местного самоуправления. Явка на 20.00 мск составила 27% от общего числа избирателей (144 060 человек). Всего в списки избирателей включены 533 502 человека. Время работы избирательных участков в Карелии было увеличено на два часа: они работали с 8.00 до 22.00.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона.